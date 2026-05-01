Resultados Chispazo clásico 1 de mayo 2026: números ganadores del sorteo 11980

Sorteo Chispazo 11980 Este 1 mayo se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

Se llevó a cabo una nueva edición del Chispazo Clásico, uno de los sorteos tradicionales de la Lotería Nacional, con las expectativa de miles de participantes por conocer los resultados y números ganadores del viernes 1 de mayo.

¿Cuánto se gana en Chispazo?

El premio en Chispazo varía en cada sorteo, debido a que no existe una bolsa fija garantizada. La cantidad que se reparte entre los ganadores se calcula con base en la recaudación total de la jornada. Los participantes pueden aspirar a diferentes niveles de premio según el número de aciertos.

Quienes logran cinco aciertos alcanzan el primer lugar y obtienen la mayor parte del premio acumulado. Con cuatro o tres coincidencias también se reciben montos variables. En el caso de acertar únicamente dos números, el premio es fijo y corresponde a una cantidad menor.

¿Cómo se juega Chispazo?

El funcionamiento de Chispazo es sencillo y está diseñado para facilitar la participación de todo tipo de jugadores. El objetivo es elegir una combinación de números dentro de un rango que va del 1 al 28. Debes seleccionar cinco números; si lo prefieres y seis o siete cifras, con un costo extra, lo que amplía las probabilidades de ganar en función del número de combinaciones generadas.

El jugador puede elegir sus números manualmente o dejar que el sistema los asigne de manera aleatoria mediante la modalidad automática. Una vez realizada la selección, el boleto queda registrado para el sorteo correspondiente, donde una máquina elige al azar la combinación ganadora.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Chispazo 11980

El sorteo Chispazo 11980 se transmitió en vivo a través de del canal de Youtube de la Lotería Nacional, sorteos electrónicos. Estas plataformas permiten a los participantes seguir en tiempo real la revelación de los números ganadores.

Las transmisiones suelen estar disponibles en redes sociales como Facebook y YouTube, donde también se pueden consultar repeticiones del sorteo una vez concluido. A continuación, te presentamos los números ganadores:

Números ganadores Chispazo Clásico Resultados 1 de mayo

¿A qué hora fue el sorteo de Chispazo 11980?

El Chispazo Clásico se realiza todos los días a las 21:00 horas, mientras que existe una edición adicional conocida como Chispazo de las Tres, que se celebra a las 15:00 horas.

¿Dónde consultar los resultados del Chispazo 11980?

Los resultados oficiales del Chispazo 11980 pueden verificarse a través de distintos canales autorizados. La página web de la Lotería Nacional es la fuente principal para confirmar los números ganadores y revisar detalles del sorteo.

También es posible acudir a expendios autorizados, donde los agentes pueden validar el boleto mediante sistemas electrónicos. Otra alternativa consiste en consultar las redes sociales oficiales, que publican los resultados poco después de cada sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar Chispazo?

El costo de participación en Chispazo es accesible, lo que contribuye a su popularidad. Una combinación sencilla de cinco números tiene un precio base de 10 pesos. En caso de optar por combinaciones múltiples, el costo aumenta de acuerdo con la cantidad de números elegidos y las combinaciones generadas automáticamente.