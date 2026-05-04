Heidi Klum, la estatua viviente de la Met Gala 2026 La modelo Heidi Klum sorprendió en la Met Gala vistiendo como una estatua viviente; conoce todos los detalles sobre su look (EFE y @heidiklum)

Heidi Klum se volvió tendencia en las redes sociales tras vestirse como una estatua viviente para la Met Gala 2026 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La modelo, quien es conocida, entre otras cosas, por sus excéntricos disfraces de Halloween, sorprendió la tarde de este 4 de mayo al vestirse como una estatua de mármol, sobresaliendo entre los diferentes invitados de la Met Gala.

Heidi Klum en la Met Gala 2026: Su impresionante look de “estatua viviente”

Heidi Klum apareció en la alfombra roja de la Met Gala 2026 vestida completamente de un blanco grisáceo, transformada en una escultura de mármol.

Su vestuario, que imita a detalle cada una de las formas de una escultura, fue creado por Mike Marino, quien transformó la tela en escultura inspirado en La Vestal Velada de Raffaelle Monti.

La modelo y conductora de Project Runway compartió en su cuenta de Instagram que el atuendo se realizó con látex y spandex, con los que se intentó imitar la “quietud, delicadeza e ilusión del mármol tallado”.

“Cada pliegue, cada contorno, cada detalle es intencional, capturando tanto la fuerza como la suavidad de una manera que parece casi imposible. Un diseño único que no solo viste el cuerpo, sino que lo eleva al arte mismo”, explicó Heidi Klum en sus redes sociales.

Usuarios en redes sociales señalan a Heidi Klum como una de las mejores vestidas, ya que entendió la temática de la Met Gala de este año: “Fashion is Art”.

¿Cuál es la temática de la Met Gala 2026?

La temática de la Met Gala 2026 es “Fashion is Art”, la cual, tiene el propósito de exaltar el cuerpo como parte de los diseños.

Del mismo modo, con este dress code se animaba a los invitados a “expresar su propia relación con la moda como forma de arte encarnada”, según informó el Museo Metropolitano de Arte (MET) en su página oficial.

¿Qué artistas asistieron a la Met Gala 2026?

Cada año la Met Gala reúne a artistas de todo tipo quienes desfilan en la alfombra roja; este 2026 Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour fueron las copresidentas del evento.

Además de ellas, en la Met Gala 2026 también asistieron, entre otros artistas: