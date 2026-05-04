Met Gala 2026: los mejores looks de la alfombra roja; ojo al de Katy Perry (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

El Met Gala 2026 llega al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, y muchas celebridades aprovechan la pasarela para mostrar atuendos de diseñador que generan amplia expectativa entre los aficionados de la moda y el glamour.

En esta edición, la cantante estadounidense Katy Perry lució un look futurista y surrealista que la dejó casi irreconocible, descrito por algunos como una “dama sin rostro”. Aquí te compartimos las fotografías de los mejores looks de la alfombra roja, donde la originaria de Santa Barbara, California, ha acaparado todos los lentes y la conversación pública de esta edición del Met Gala.

Met Gala 2026: el look futurista de Katy Perry en la alfombra roja

Katy Perry ha acaparado todas las miradas con una de las propuestas más arriesgadas y enigmáticas de la noche, tras presentar un atuendo que fue calificado en redes sociales como una “obra de arte viviente”.

Met Gala 2026: el look futurista de Katy Perry en la alfombra roja (SARAH YENESEL/EFE)

El look destacaba por un vestido blanco, obra de Stella Nina McCartney, diseñadora de indumentaria británica e hija del exbeatle Paul McCartney y de la fotógrafa y activista por los derechos de los animales, Linda McCartney. Además, la cantante desfilo con una máscara que cubría casi por completo el rostro su rostro, brindando una sensación enigmática de misterio.

Met Gala 2026: el look futurista de Katy Perry en la alfombra roja (SARAH YENESEL/EFE)

Con esté atuendo, Katy Perry protagonizó la gala benéfica anual de alta costura del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos, este 4 de mayo.

Fotos de los mejores looks del Met Gala 2026

La actriz británica Gwendoline Christie posa en la alfombra roja de la Met Gala 2026.Este evento anual de alta costura, que se celebra el primer lunes de mayo, beneficia al Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, y la exposición de 2026 tiene como tema “Arte del Traje”.

Fotos de los mejores looks del Met Gala 2026: Gwendoline Christie (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Este vestido rojo intenso fue hecho por Giles Deacon, diseñador y pareja de Christie, al cual se sumó un elemento central: una máscara esculpida con la forma de su propio rostro, descrita por Vogue como una verdadera obra de arte.

Fotos de los mejores looks del Met Gala 2026: Gwendoline Christie (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Sabrina Carpenter en el Met Gala 2026 y su homenaje a la película clásica

Sabrina Carpenter presentó un diseño firmado por Dior, con el cual rindió homenaje a la película clásica de 1954 Sabrina, protagonizada por Audrey Hepburn.

Sabrina Carpenter en el Met Gala 2026 y su homenaje a la película clásica (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

El vestido, creado por Jonathan Anderson, fue confeccionado casi en su totalidad con tiras de película real; contenía detalles en los fotogramas de las cintas, con escenas de la película.

Sabrina Carpenter en el Met Gala 2026 y su homenaje a la película clásica ( EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Además, Carpenter Elevó el conjunto con piezas de Chopard, manteniendo una estética de “Sabrinawood”, es decir, el glamour del Viejo Hollywood que ha estado explorando recientemente.

Sabrina Carpenter en el Met Gala 2026 y su homenaje a la película clásica (SARAH YENESEL/EFE)

Madonna en la Met Gala 2026; un look enigmático y simbólico

En la imagen capturada por Octavio Guzmán, fotógrafo de EFE, Madonna posa este lunes durante la alfombra blanca de la Met Gala en Nueva York.

Acompañada por seis mujeres, quienes tenían una especie de velos transparentes en los ojos, portaban atuendos ligeros en colores claros y sostenían una manta gris que salía directamente del vestido negro de la cantante estadounidense.

Madonna en la Met Gala 2026; un look enigmático y simbólico (Octavio Guzmán/EFE)

Con este atuendo, que cubría parte de su cabeza, Madonna se integra al desfile de este 4 de mayo de 2026 en Nueva York.