Sobres del Álbum Mundial Panini 2026 en McDonald’s: ¿Cuánto cuestan y cómo conseguirlos desde la app?

McDonald's x Panini McDonald’s se une a la fiebre del álbum Panini Mundial 2026 con una promoción especial que incluye un sobre de estampillas para el producto de colección.

El álbum Panini del Mundial FIFA 2026 se ha convertido en un fenómeno internacional tras su lanzamiento en México, Colombia, Brasil y otras regiones de Latinoamérica, por lo que McDonald’s decidió colaborar con la editorial para apoyar a la afición futbolera a completar este producto de colección.

La multinacional de comida rápida anunció que, al momento de comprar un McTrío en sucursales de al menos doce países en América Latina, el público cliente podrá pedir agrandar el combo para incluir un sobre de estampillas para el álbum Mundial Panini 2026, el cual contará con un sticker dorado altamente solicitado para las secciones especiales del álbum.

Colaboración McDonald’s y Panini: el McTrío incluirá un sobre especial para el álbum Mundial 2026

La fiebre por el álbum Panini del Mundial 2026 que domina a la afición futbolera en este momento se debe a que esta edición será la más extensa al cubrir las 48 selecciones clasificadas, además de que se trata de la primera Copa Mundial FIFA que se llevará a cabo en tres países distintos.

Debido a ello, McDonald’s anunció su colaboración con Panini para incluir un sobre de estampas edición especial en sus combos McTrío.

El paquete que se incluirá al agrandar el paquete de comida, contiene lo siguiente:

4 estampillas oficiales de jugadores.

1 estampa especial de selección con marco dorado (exclusiva de McDonald’s).

1 código QR con experiencias digitales y beneficios exclusivos.

"Nuestro compromiso con las familias va mucho más allá del menú. Esta alianza con Panini es parte de eso: sumar a la experiencia de calidad que nos caracteriza iniciativas que signifiquen diversión, unión y disfrute para toda la familia", expresó David Grinberg, VP de Comunicaciones de McDonald’s, resaltando la experiencia de crear momentos de convivencia a través de la pasión por el futbol.

Sobre de estampas para el álbum Mundial 2026 en McDonald’s: cómo conseguirlo y durante qué días

La alianza entre la multinacional de comida rápida y la editorial italiana, encargada del álbum oficial de la Copa del Mundo FIFA desde 1970, distribuirán más de 15 millones de paquetes de sobres exclusivos en los restaurantes de 12 países de América Latina y el Caribe.

En caso de que desees tu sobre edición especial de McDonald’s para llenar tu álbum Panini del Mundial 2026, ¡deberás acudir cuanto antes a tu sucursal más cercana! O acceder en la aplicación móvil del restaurante, ya que la promoción estará disponible del 1º al 11 de mayo de 2026, también sujeta a existencias.

La forma de solicitar tu sobre de estampas es muy sencilla, ya que sólo necesitas agrandar tu combo McTrío preferido en las sucursales o a través de la aplicación McDonald’s en el teléfono, solicitando la adición del sobre especial.

A pesar de que la promoción está ligada al McTrío, la extensión del combo puede representar un extra de costo económico que ronda los $200 pesos mexicanos, sin embargo, los usuarios y usuarias de la app MiMcDonald’s tendrán la oportunidad de canjear puntos por paquetes durante el período de la promoción.