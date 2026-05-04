Moda y polémicas en la Met Gala 2026: ¿dónde verla EN VIVO desde México?

Met Gala 2026 La gala más famosa de la moda regresa este 4 de mayo en Nueva York, pero llega marcada por protestas y cambios históricos

La Met Gala 2026 se celebra este lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en medio de una edición atípica que mezcla glamour con controversia, tras protestas por la participación de Jeff Bezos y la presencia de Anna Wintour luego de su salida de la dirección de Vogue Estados Unidos.

Como cada primer lunes de mayo, el evento reúne a celebridades, diseñadores y figuras del entretenimiento en una noche que marca el rumbo de la moda global, además de inaugurar la exposición anual del Costume Institute.

Polémico anfitrión del Met Gala 2026

La edición de este año no solo destaca por su temática, sino por el contexto que la rodea. La participación del empresario Jeff Bezos como presidente honorario ha generado críticas y protestas de grupos activistas.

A esto se suma la aparición de Anna Wintour, quien lidera la gala tras dejar su histórico cargo en Vogue Estados Unidos, lo que añade un giro inesperado a uno de los eventos más controlados del mundo de la moda.

¿A qué hora ver la Met Gala 2026 en México?

En México, la alfombra roja inicia a las 16:00 horas, mientras que en Nueva York el evento arranca a las 18:00 horas (tiempo local).

La transmisión estará disponible de forma gratuita a través de las plataformas digitales de Vogue, incluyendo YouTube, TikTok e Instagram. También habrá cobertura especial en televisión con “Live From E!”, que incluirá entrevistas y análisis de los looks.

¿Qué es la Met Gala y cual es su función?

Aunque hoy es sinónimo de lujo y celebridades, la Met Gala nació en 1948 como una cena benéfica. Su objetivo sigue siendo recaudar fondos para el Costume Institute del museo.

El acceso es exclusivo: los boletos pueden alcanzar los 100 mil dólares, mientras que las mesas patrocinadas por marcas llegan a costar hasta 350 mil dólares. Aun así, la lista final de invitados depende de la aprobación de Anna Wintour.

¿Quiénes asistirán este año al Met Gala?

Aunque la lista completa se mantiene en secreto, ya se han confirmado algunos nombres del comité y asistentes:

Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Sam Smith y Teyana Taylor, entre otros.

Además, la gala contará con anfitriones como Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y la propia Anna Wintour.

“La moda es arte”: la temática de 2026

El código de vestimenta de este año gira en torno a “La moda es arte”, una propuesta que invita a los asistentes a convertir sus outfits en piezas artísticas.

Se espera ver referencias a movimientos como el cubismo o el arte pop, así como reinterpretaciones de diseños icónicos inspirados en artistas y corrientes visuales.

La alfombra roja, el verdadero espectáculo

Aunque la gala ocurre a puerta cerrada, el momento más esperado es la llegada de las celebridades por la escalinata del museo, que se ha convertido en un fenómeno global en redes y televisión.

Con una mezcla de moda, espectáculo y polémica, la Met Gala 2026 apunta a ser una de las ediciones más comentadas de los últimos años.