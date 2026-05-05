Todo sobre el Tequila Patrón: la bebida de lujo que promueve Guillermo del Toro

Guillermo del Toro con Tequila Patrón Especial

Hay algo que no siempre se dice, pero se siente: ser mexicano es un lujo. Uno que vive en la forma en la que celebramos, en la pasión que nos distingue y en la manera en la que transformamos lo cotidiano en algo extraordinario. Cuando compartimos una comida, tomamos un tequila y dejamos que la sobremesa se extienda, entendemos que México no solo se vive: se celebra.

Bajo esta idea nace “Es un lujo ser mexicano”, la nueva campaña de Tequila Patrón, que tiene a Guillermo del Toro como voz central, celebra el orgullo de origen desde aquello que nos define: el cuidado en los detalles, la dedicación al oficio y la convicción de hacer las cosas bien, sin concesiones.

Porque si algo distingue tanto a México como a Tequila Patrón, es esa forma de entender la grandeza: no como algo inmediato, sino como el resultado de procesos meticulosos, manos expertas y decisiones tomadas con intención. Desde la elaboración del tequila hasta los momentos en los que se comparte, cada paso importa.

Es también desde esta mirada que la campaña encuentra en el cineasta mexicano Guillermo del Toro un aliado natural. Su forma de entender el arte —desde la obsesión por el detalle hasta su negativa a comprometer el proceso— refleja de manera orgánica la filosofía de Patrón. Más que una colaboración, es un encuentro entre dos visiones que comparten la misma idea: la grandeza está en cómo se hacen las cosas.

La campaña toma como punto de partida un gesto aparentemente simple —servir un trago de tequila— para revelar todo lo que existe detrás: tiempo, precisión y una dedicación absoluta al proceso. Así, lo cotidiano se transforma en una expresión de todo aquello que hace único a lo hecho en México.

“La perfección no se consigue con prisas, se construye cuadro a cuadro, servido a servido”, afirmó Guillermo del Toro. “Creo en el arte por encima de la industria, en el alma por encima de un proceso, y en hacer las cosas sin concesiones. Eso fue lo que me atrajo de esta colaboración con Patrón. Este cortometraje trata de honrar la artesanía, la intención y la belleza que surge de hacer las cosas bien”.

A partir de esta colaboración, la campaña se expande a través de distintas voces —artistas, músicos, chefs y creadores— que, desde sus propios espacios, reflejan una misma idea: el lujo también está en la forma en la que nos expresamos reinterpretamos y celebramos lo que somos.

Y es ahí, en esos momentos, donde esta narrativa cobra vida.

En una taquería que se convierte en punto de encuentro.

En una mesa compartida donde las historias fluyen.

En un tequila que no solo se sirve, sino que marca el inicio de algo.

Porque si algo distingue a México, es su capacidad de convertir cualquier momento en una celebración.

“Es un lujo ser mexicano” también se construye en la calle, en las voces que la habitan y en los espacios donde la cultura sucede de manera natural. A través de experiencias, encuentros y contenidos, la plataforma busca capturar —no imponer— una conversación que ya existe: el orgullo de ser parte de un México creativo, diverso y vibrante.

Porque el lujo, hoy, no está en lo que se presume, sino en lo que se hace con intención. En el cuidado de cada detalle. En hacerlo bien, sin concesiones. Y pocas cosas se viven con tanta intensidad como eso que, a veces sin decirlo, sabemos que es cierto: ser mexicano, en todas sus formas, es un lujo.

Acerca de Tequila Patrón:

Desde la cosecha manual de la Agave Azul Tequilana Weber de la más alta calidad, hasta el proceso de destilación tradicional y centenario, y la etiquetación, numeración e inspección individual de cada botella, Tequila Patrón se elabora con meticulosa precisión y cuidado. Aunque Tequila Patrón ha crecido para convertirse en una de las marcas de licores de lujo más reconocidas y respetadas a nivel global, aún se sigue produciendo únicamente en los Altos de Jalisco, México, en lotes pequeños y con el mismo compromiso con la calidad y la artesanía. Para obtener más información sobre Tequila Patrón, visita https://www.patrontequila.com/es-mx/.Tequila Patrón es parte del portafolio de Bacardí Limited, con sede en Hamilton, Bermudas. Bacardí Limited se refiere al grupo de compañías Bacardí, incluida Bacardí International Limited.