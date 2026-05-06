Álbum Panini del Mundial 2026: así puedes crear tu propio sticker personalizado paso a paso (Imagen ilustrativa)

La llegada del álbum Panini del Mundial 2026 no solo revive una de las tradiciones más arraigadas entre los aficionados al futbol, también introduce una novedad que ha llamado la atención de los coleccionistas: la posibilidad de crear una estampa personalizada y oficial.

Por primera vez, los seguidores pueden diseñar su propio sticker y formar parte de la colección mundialista. Esta opción está disponible para usuarios en México y otros países, quienes además pueden descargar e imprimir su figurita para integrarla directamente en el álbum.

Cómo crear tu sticker personalizado del Mundial 2026

Panini habilitó una herramienta digital para que los aficionados diseñen su propia estampa rumbo a la Copa del Mundo. El proceso inicia en el sitio web oficial de My Panini, donde se puede acceder a la colección de stickers del torneo.

Posteriormente, es necesario descargar la aplicación My Panini, disponible en tiendas digitales. La plataforma guía paso a paso al usuario para facilitar la creación del sticker.

El procedimiento incluye elegir una selección nacional, subir o tomar una fotografía, editar la imagen, añadir la camiseta del equipo y completar datos personales como nombre y fecha de nacimiento. El resultado final mantiene el formato y diseño de los cromos oficiales del Mundial 2026.

Cómo descargar e imprimir tu estampa oficial

Una vez terminado el diseño, el usuario debe iniciar sesión en la aplicación para habilitar la descarga del archivo. Este documento puede imprimirse y colocarse directamente en el álbum.

El proceso es sencillo: ingresar al sitio web, descargar la aplicación, seleccionar la imagen, personalizarla, agregar los datos y finalmente obtener el archivo listo para impresión.

De esta forma, los aficionados pueden incluir su propia figurita junto a las de los jugadores profesionales, colocándola en el espacio asignado o en una sección especial para estampas personalizadas.

Qué son los álbumes Panini y por qué son tan populares

Los álbumes Panini forman parte de una tradición que acompaña a cada Copa Mundial de fútbol. Cada cuatro años, millones de personas coleccionan e intercambian estampas de jugadores y selecciones, convirtiendo esta actividad en un fenómeno cultural.

La edición del Mundial 2026 incorpora herramientas digitales que amplían la experiencia, permitiendo que los aficionados participen de manera más activa. Esta evolución mantiene vigente la esencia del coleccionismo, pero con un enfoque más interactivo.

La posibilidad de crear stickers personalizados representa un cambio significativo en la historia de estos álbumes, al integrar a los seguidores dentro de la propia colección.