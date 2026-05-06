Sopa, tacos y hasta maquillaje al volante: así se distraen los conductores en México, según Life360

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, difunde campaña contra accidentes viales en carreteras. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, difunde campaña contra accidentes viales en carreteras. (Foto: Cortesía)

Manejar en México es toda una experiencia y no solo por el tráfico. Una nueva encuesta de Life360 la empresa de conexión y seguridad familiar que mantiene a las personas cerca de quienes más aman, revela que los conductores mexicanos no solo enfrentan congestionamientos, sino también una larga lista de distracciones que van de lo cotidiano a lo completamente inesperado.

La distracción se ha normalizado al volante. Por ello, los encuestados indicaron que se distraen casi el 30% del tiempo que conducen y que en el 98% de los casos se distraen en algún momento. Sin duda, el teléfono móvil es la principal distracción; contestar llamadas es la principal causa de pérdida de concentración (55%), seguido de responder mensajes (44%) y consultar el GPS (36%).

Pero esto es solo la punta del iceberg en las razones en términos de distracción. Así, la encuesta de Life360, encontró que la comida hace parte de las razones por las cuáles las personas bajan la guardia. 1 de cada 3 conductores admite haber comido una comida completa mientras iba al volante. Y quiénes prefieren algo más “ligero”, pueden llegar a manejar mientras intentan comer:

Tacos (21%)

Sopa (sí sopa, el 10% ha tomado sopa mientras conduce)

Otros han intentado sushi, spaghetti o postres llenos de migajas

Ahora, si pensamos que solo en la CDMX, los automovilistas pierden alrededor de 152 horas al año dentro de su coche (casi una semana completa), no sorprende que los vehículos se conviertan en un espacio para vivir la vida:

16.7% de los encuestados ha intentado cambiarse de ropa

14.5% se ha maquillado completamente

5.9% se ha rasurado

3.2% incluso se ha pintado las uñas

En otros casos, las distracciones vienen de fuera del coche. Las frecuentes marchas, protestas y hasta desfiles, generan que el 31% de los encuestados pierdan la concentración. La búsqueda del chisme, también suele quitarnos la atención: el 22% de la gente señaló que fijarse en las cosas raras que otros conductores hacen los desconectan de lo que están haciendo.

Cuando no son los elementos externos, ni el celular, está nuestra cabeza para llevarnos a otra parte. El 35% dice que se distrae simplemente por sus propios pensamientos. Por esto, no sorprende que las tardes, después del trabajo y con el cansancio del día, es cuando la gente más pierde la atención (20%).

Los conductores saben que estas distracciones son problemáticas, el 76% de los encuestados reconoció que le daría pena aceptar que usa redes sociales o ve videos mientras maneja (y menos confesárselo a su mamá). Sin embargo, la mayoría ha normalizado la distracción y dejado que estar al volante sea un deporte de multitasking extremo.

Desafortunadamente, el riesgo es muy alto, de acuerdo a los datos más recientes del INEGI, en el país se registran más de mil accidentes de tránsito en zonas urbanas al día. Y en el 96% de los casos, estos incidentes son provocados por el propio conductor.

Aunque muchas de estas situaciones pueden parecer graciosas o cotidianas, estos hábitos pueden tener consecuencias reales. Por esto, Life360 recomienda entender cómo y cuándo nos distraemos, como primer paso para manejar de forma más segura.

El siguiente paso, por supuesto, es utilizar la tecnología para reducir riesgos e incertidumbre, compartiendo información clave a nuestros seres seres queridos. Tener la ubicación de todos los que más nos importan al alcance de la mano puede significar menos preocupaciones, menos incertidumbre y menos mensajes de “¿ya llegaste?” en los chats familiares.