Sushiitto y Tajín lanzan “Ya se armó”: el sushi que mezcla lo mejor de dos mundos y está conquistando el antojo

La alianza entre Sushiitto y Tajín llega con una propuesta que rompe la rutina del sushi tradicional y lo lleva directo al terreno del sabor mexicano.

Bajo el nombre de “Ya se armó”, esta edición limitada propone una experiencia que mezcla lo mejor de dos mundos: la frescura de la cocina japonesa con el punch ácido y picosito que caracteriza al icónico sazonador mexicano.

Disponible del 31 de marzo al 7 de junio de 2026, esta colaboración busca crear un sabor memorable y fresco, ideal para esta temporada de calor.

Menú “Ya se armó”: qué incluye esta experiencia con Tajín

El rollo

Rollo “Ya se armó”: integra Tajín en una salsa que combina chile, limón y sal de mar, creando un perfil intenso que transforma el sushi clásico en algo más atrevido y cercano al paladar mexicano

Entradas

Jícamas tempurizadas con Tajín : crujientes por fuera, frescas por dentro, con ese toque ácido

: crujientes por fuera, frescas por dentro, con ese toque ácido Edamames con Tajín: un clásico reinventado donde el sazonador es el protagonista

Bebida

Kamikaze con escarchado de Tajín: disponible como mocktail y cocktail, pensada para acompañar cada bocado con un contraste refrescante.

¿Dónde conseguir el menú de Sushiitto con Tajín?

El menú “Ya se armó” está disponible en todas las sucursales de Sushiitto en México, tanto en formato restaurante como en food court.

En restaurante : puedes disfrutar la experiencia completa con bebida incluida

: puedes disfrutar la experiencia completa con bebida incluida En delivery : están disponibles el rollo y las entradas

: están disponibles el rollo y las entradas Exclusivo en sucursal: la bebida solo se sirve en consumo en sitio

El menú “Ya se armó” de Sushiitto y Tajín llega como una de las propuestas más llamativas de la temporada en comida rápida en México. Con una combinación de sabores que conecta directamente con el paladar nacional.