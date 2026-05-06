Sam’s Club lanza “Mi Gran Jugada” 2026: ofertas imperdibles con descuentos en tecnología, hogar y despensa

Mayo de 2026 llegó cargado de promociones con la nueva cuponera “Mi Gran Jugada” de Sam’s Club, una estrategia diseñada para evitar goles a la cartera en cada compra.

Esta campaña estará vigente del 1 de mayo al 2 de junio de 2026 y reúne descuentos en distintas categorías, desde tecnología y electrodomésticos hasta alimentos y bebidas, consolidándose como una de las promociones más completas del mes.

A diferencia de otras promociones aisladas, esta cuponera funciona como un catálogo donde los descuentos ya están aplicados automáticamente al momento de pagar, lo que elimina la necesidad de cupones físicos y agiliza la experiencia de compra.

¿Qué ofertas incluye “Mi Gran Jugada” de Sam’s Club?

La cuponera no apuesta por un solo tipo de producto, sino por cubrir necesidades reales del día a día:

Tecnología y electrónicos con rebajas en Sam’s Club

En el terreno tech, destacan productos como pantallas inteligentes, smartphones y gadgets, con descuentos atractivos que buscan a quienes quieren renovar sus dispositivos sin pagar de más.

Entre los ejemplos más llamativos se encuentran modelos de pantallas QLED y celulares de gama alta con rebajas significativas.

Hogar y electrodomésticos con rebajas en Sam’s Club

El hogar también entra al juego con ofertas en refrigeradores, aspiradoras robot y pequeños electrodomésticos, pensados para quienes buscan eficiencia y comodidad en su rutina.

Alimentos, bebidas y básicos del súper con rebajas en Sam’s Club

No todo es tecnología. La cuponera también incluye promociones en productos de consumo diario como refrescos, snacks, vinos y artículos de despensa, ideales para surtir el refri sin afectar el presupuesto.

Además, se integran dinámicas como 3x2, precios especiales y ahorros acumulables.

Beneficios extra que hacen la diferencia

Más allá de los precios, la campaña “Mi Gran Jugada” refuerza el modelo de membresía de Sam’s Club con ventajas adicionales:

Descuentos automáticos sin cupones físicos

Opciones de compra en línea y entrega a domicilio

Promociones bancarias y meses sin intereses

Acceso a ofertas exclusivas para socios

Claves para aprovechar al máximo la cuponera de Sam’s Club

Para sacarle jugo a “Mi Gran Jugada”, conviene seguir algunas estrategias simples:

Planea antes de comprar

Revisar el catálogo permite detectar las verdaderas ofertas y evitar compras impulsivas.

Aprovecha compras en volumen

Las promociones suelen ser más atractivas en paquetes o productos familiares.

Combina promociones

Algunos descuentos se pueden complementar con meses sin intereses o beneficios bancarios.