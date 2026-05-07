Jueves 2x1 de Ticketmaster del 7 de mayo 2026: lista completa de conciertos y eventos en promoción

Jueves 2x1 en Ticketmaster: así puedes aprovechar las ofertas Fotoarte: La Crónica

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 7 de mayo de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.

La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 7 de mayo

Conciertos

Adán Sámano – El Cantoral

– El Cantoral Alejandro Filio – Lunario Del Auditorio Nacional

– Lunario Del Auditorio Nacional Estela Nuñez y Jorge Muñiz – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan Jazzpango y la ONJMX – El Cantoral

– El Cantoral Despechadas – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Cris MJ – Auditorio Banamex

– Auditorio Banamex San Francisco Disco Band – Foro Red Access

– Foro Red Access ¡ESTÁ CON MADRES! – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma Sala Principal Bellas Artes – Palacio de Bellas Artes

– Palacio de Bellas Artes 100 Years of Miles Davis – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Edith Márquez – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Bala – Foro Corona Monterrey

– Foro Corona Monterrey Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma Francisco Céspedes – La Maraka

– La Maraka Jorge Muñiz – Lunario Del Auditorio Nacional

– Lunario Del Auditorio Nacional Los cepillines – Teatro Rafael Solana

– Teatro Rafael Solana El príncipe y el divo (Al Chile Bar) – Al Chile Bar Y Restaurante La Familia Grande

– Al Chile Bar Y Restaurante La Familia Grande Angélica María y Enrique Guzmán – Auditorio Nacional / Escenario GNP

– Auditorio Nacional / Escenario GNP Guadalupe Pineda – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan Carlos Cuevas – Lunario Del Auditorio Nacional

– Lunario Del Auditorio Nacional One Vision of Queen – Pepsi Center

– Pepsi Center Guillotina – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan Café Quijano – Teatro Estudio Cavaret

– Teatro Estudio Cavaret Covenant – Foro Corona Monterrey

– Foro Corona Monterrey Danny Frank – La Maraka

– La Maraka Arath Herce – Lunario Del Auditorio Nacional / Foro Corona Monterrey

– Lunario Del Auditorio Nacional / Foro Corona Monterrey Trendline Utopía Tour – Foro Red Access

– Foro Red Access La Caravana del Amor – Escenario GNP Seguros / Auditorio Nacional

– Escenario GNP Seguros / Auditorio Nacional Alex Ubago – Teatro Diana

– Teatro Diana Luis Garcia – El Cantoral

– El Cantoral Grupo Yndio – Lunario Del Auditorio Nacional

– Lunario Del Auditorio Nacional Carlos Macías – El Cantoral

– El Cantoral Leyendas el show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma Cross Road: The Bon Jovi live experience – Foro Red Access

– Foro Red Access Amantes en Concierto – Lunario Del Auditorio Nacional

– Lunario Del Auditorio Nacional La La Love You – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Paco de María – El Cantoral

– El Cantoral La Sonora Santanera – La Maraka

– La Maraka Etienne Charles – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Intocable – Plaza De Toros Nuevo Progreso

– Plaza De Toros Nuevo Progreso The Academy Is – Pabellón del Palacio de los Deportes

– Pabellón del Palacio de los Deportes Héctor Ortiz – Foro Red Access

– Foro Red Access Viva Suecia – Lunario Del Auditorio Nacional

– Lunario Del Auditorio Nacional Martin Valverde – Escenario GNP Seguros

– Escenario GNP Seguros Gipsy Kings by André Reyes – La Maraka

– La Maraka Liverpool Legends – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Reyli Barba – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Mau y Ricky – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan Usted Señalemelo – Lunario Del Auditorio Nacional / Foro Corona Monterrey

– Lunario Del Auditorio Nacional / Foro Corona Monterrey HD BAND – Foro Red Access

– Foro Red Access Alizée – La Maraka

– La Maraka Jaime Varela – Teatro Metropólitan / Lunario Del Auditorio Nacional

– Teatro Metropólitan / Lunario Del Auditorio Nacional Bad Bunny x Musical Garden – Teatro Xola Julio Prieto

– Teatro Xola Julio Prieto Jumbo – Teatro Diana

– Teatro Diana Kenia Os – Estadio Borregos

– Estadio Borregos Baby Batiz – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Alex Soto – El Cantoral

– El Cantoral Gol de Oro – Pabellón del Palacio de los Deportes

– Pabellón del Palacio de los Deportes I Hate Models – Pepsi Center

– Pepsi Center Matisse – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Te Vi en un Planetario – Lunario Del Auditorio Nacional

– Lunario Del Auditorio Nacional Beatriz Adriana – La Maraka

– La Maraka México Suena A Mundial – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Majo Cornejo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris La Cantadera – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma Los Ángeles Negros – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan La Texana – Foro Corona Monterrey

– Foro Corona Monterrey Sebastián Yatra – Auditorio Banamex / Auditorio Telmex

– Auditorio Banamex / Auditorio Telmex Jesse & Joy – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Shenel Johns – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Los Tigres del Norte – Estadio GNP Seguros

– Estadio GNP Seguros Kalimba – La Maraka

– La Maraka Michelle Delu – Foro Red Access

– Foro Red Access Enrique Guzmán – La Maraka

– La Maraka Morgan Romero – Foro Red Access

– Foro Red Access Barimu – Foro Red Access

– Foro Red Access Tex Tex – La Maraka

– La Maraka Esto Sí es Despecho – La Maraka

– La Maraka Los Amigos Invisibles – La Maraka

– La Maraka La Onda Vaselina – Foro Red Access

– Foro Red Access Fernando Delgadillo – La Maraka

– La Maraka Porfi Baloa – La Maraka

– La Maraka Raul Di Blasio – La Maraka

– La Maraka Paty Cantu – La Maraka

– La Maraka The Big Band Experience – La Maraka

– La Maraka Espinoza Paz – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Laureano Brizuela – La Maraka

– La Maraka Mario Aguilar – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Aleks Syntek – Teatro Diana

– Teatro Diana Gustavo Lara – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma El Consorcio – Teatro Metropólitan

– Teatro Metropólitan Elefante – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Nicho Hinojosa – La Maraka

– La Maraka Fernando Delgadillo y Alejandro Filio – La Maraka

Teatro

Argan – FORO A POCO NO

– FORO A POCO NO El Fantasma De La Ópera México – Teatro de los Insurgentes

– Teatro de los Insurgentes Invierno – TEATRO SERGIO MAGAÑA

– TEATRO SERGIO MAGAÑA Los monólogos de la vagina – Nuevo Teatro Libanés

– Nuevo Teatro Libanés Mentidrags – Teatro Aldama

– Teatro Aldama Ojos, lengua, sesos – Teatro Benito Juárez

– Teatro Benito Juárez Razones para decirte adiós – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Toc Toc – Teatro Royal Pedregal

– Teatro Royal Pedregal 12 Princesas en Pugna – Teatro Xola Julio Prieto

– Teatro Xola Julio Prieto Como quieras... ¡Perro Ámame! – Teatro Virginia Fábregas

– Teatro Virginia Fábregas El diario de un loco – Teatro Hidalgo

– Teatro Hidalgo El Juego Que Todos Jugamos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón Esquizofrenia – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde Platanito Show – Foro Red Access

– Foro Red Access Las Leonas – Teatro México

– Teatro México La obscenidad de la carne – Teatro Renacimiento

– Teatro Renacimiento Afterglow – Teatro Milán / Teatro Galerías

– Teatro Milán / Teatro Galerías El Sótano – Teatro Fernando Soler

– Teatro Fernando Soler La Nota – Nuevo Teatro Libanés

– Nuevo Teatro Libanés Por la Punta de la Nariz – Teatro Ofelia

– Teatro Ofelia Matilda El Musical – Centro Cultural Teatro I

– Centro Cultural Teatro I Mentiras El Musical – Teatro Aldama

– Teatro Aldama Orquesta Sinfónica Nacional – Palacio de Bellas Artes

– Palacio de Bellas Artes Perfume De Gardenia – Teatro San Rafael

– Teatro San Rafael Qué desastre de función – Teatro Jorge Negrete

– Teatro Jorge Negrete Crisis para principiantes – Teatro Rafael Solana

– Teatro Rafael Solana El esposo de Daniel – Foro Lucerna

– Foro Lucerna Gala Folklórica – Auditorio Luis Elizondo

– Auditorio Luis Elizondo Infierno – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde Los Marihuanólogos – Teatro Xola Julio Prieto

– Teatro Xola Julio Prieto Sor-presas – Teatro Hidalgo

– Teatro Hidalgo Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Gilberto Gless – Lunario Del Auditorio Nacional

– Lunario Del Auditorio Nacional Descubriendo a Cri Cri – Teatro Hidalgo

– Teatro Hidalgo El Principito, Danza Retrofuturista – Teatro Varsovia

– Teatro Varsovia La curiosa búsqueda de Marcel de Petrasant – FORO A POCO NO

– FORO A POCO NO Pedro y Julián – Teatro Benito Juárez

– Teatro Benito Juárez Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve – Teatro San Jerónimo Independencia

– Teatro San Jerónimo Independencia Notre-Dame de Paris – Teatro Rafael Solana

– Teatro Rafael Solana Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México – Sala Silvestre Revueltas

– Sala Silvestre Revueltas Peores amigos, mejores enemigos – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Ni con ellas, ni sin ellas – Teatro Broadway

– Teatro Broadway El Lago De Los Cisnes – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández – Palacio de Bellas Artes

– Palacio de Bellas Artes El Misterioso Caso De La Sombra – Teatro Milán

– Teatro Milán ¡Oh, Karen! – Teatro Xola Julio Prieto

– Teatro Xola Julio Prieto El Diario de Ana Frank – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac La Señora Presidenta – Centro Cultural Teatro II

– Centro Cultural Teatro II Hasta Que La Mafia Nos Separe – Teatro Xola Julio Prieto

– Teatro Xola Julio Prieto Jo Jo Jorge Falcón – La Maraka

– La Maraka Defendiendo al cavernícola – Nuevo Teatro Libanés

– Nuevo Teatro Libanés Hedda – Foro Lucerna

– Foro Lucerna Payaso – Teatro Xola Julio Prieto

– Teatro Xola Julio Prieto Conversando con el Diablo – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón Préndeme – Teatro Milán

– Teatro Milán Ride The Cyclone México – Teatro Xola Julio Prieto

– Teatro Xola Julio Prieto Puras Cosas Maravillosas – Foro Lucerna

– Foro Lucerna Así lo veo yo – Nuevo Teatro Libanés

– Nuevo Teatro Libanés Asesinato para dos – Teatro Milán

– Teatro Milán Las Hermanas Vals (Falsedad) – Teatro Benito Juárez

– Teatro Benito Juárez No he vuelto a tomar café con Lorca – TEATRO SERGIO MAGAÑA

– TEATRO SERGIO MAGAÑA Recalculando – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Honores a la bandera – FORO A POCO NO

– FORO A POCO NO La Dama De Negro – Teatro 11 de Julio

– Teatro 11 de Julio San Sipriano Redentor y los Lágrima Team – Auditorio Luis Elizondo

– Auditorio Luis Elizondo Interestelar 12° Aniversario Movie Concert – Teatro Xola Julio Prieto

– Teatro Xola Julio Prieto Oliver Twist – Teatro San Jerónimo Independencia

– Teatro San Jerónimo Independencia Caperucita Roja y el Lobo ¿feroz? – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Peter Pan – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Archivo Confidencial: CÁMARA BLANCA – Teatro Varsovia

– Teatro Varsovia Las Heridas del Viento – Teatro Milán

– Teatro Milán Noyollo Opus 52 – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Ecos de lo Invisible - TFYD – Teatro Varsovia

– Teatro Varsovia El Tenorio Cómico – Escenario GNP Seguros

– Escenario GNP Seguros La insignificancia de llamarse Juana – Teatro Benito Juárez

– Teatro Benito Juárez Panquesito show – Al Chile Bar Y Restaurante

– Al Chile Bar Y Restaurante Del Tingo al tango – Teatro Varsovia

– Teatro Varsovia Yo no soy de aquí – TEATRO SERGIO MAGAÑA

– TEATRO SERGIO MAGAÑA El Último Sueño de Frida y Diego – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Pipirin – La Maraka

– La Maraka Imperio – Castillo de Chapultepec

– Castillo de Chapultepec Bandidas y Bamba con B de Burlesque – FORO A POCO NO

– FORO A POCO NO Vertebra – TEATRO SERGIO MAGAÑA

– TEATRO SERGIO MAGAÑA La casa vacia – Teatro Benito Juárez

– Teatro Benito Juárez La desilusión de la ilusión – TEATRO SERGIO MAGAÑA

– TEATRO SERGIO MAGAÑA Cuerpo infinito – Teatro Benito Juárez

– Teatro Benito Juárez La Caducidad de la Lavanda – FORO A POCO NO

– FORO A POCO NO Pepe Pelos – Foro Red Access / Foro Stelaris

– Foro Red Access / Foro Stelaris MentiVerso – Teatro Aldama

– Teatro Aldama Yo tan Bergman, tú tan Fellini – TEATRO SERGIO MAGAÑA

– TEATRO SERGIO MAGAÑA Mancchas: arte vivo para primeras infancias – FORO A POCO NO

– FORO A POCO NO Beatles & Rolling Stones (Morsa y Kamelot) – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Sueño de una Noche de Verano – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Dracula – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Calaveritas – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Leyendas de Terror – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Thriller “Tributo a Michael Jackson” – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac EL CASCANUECES, BALLET – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge – Teatro Tepeyac

Para toda la familia

Allegrizzimo Nuova Era – TEATRO SERGIO MAGAÑA

– TEATRO SERGIO MAGAÑA Hansel y Gretel – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Paw Patrol – Centro Cultural Teatro II / Escenario GNP / Teatro Galerías

– Centro Cultural Teatro II / Escenario GNP / Teatro Galerías La Sirenita – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Magos Joe Y Moy – Foro Red Access

– Foro Red Access Cenicienta – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Dinosaurios Al Rescate – Teatro Tepeyac

– Teatro Tepeyac Los hombres lobo viven en mi closet – Teatro Benito Juárez

– Teatro Benito Juárez Los Meñiques de la Casa – Teatro Diana

– Teatro Diana Las Calcetas De Mi Padre – TEATRO SERGIO MAGAÑA

Shows

Sala del Terror – Foro Polanco Moliere

– Foro Polanco Moliere Clue – Teatro Centenario Coyoacan

– Teatro Centenario Coyoacan Circo Atayde Est. 1888 “Les Clowns” – Centro Cultural Teatro II

– Centro Cultural Teatro II Frozen – Auditorio Nacional

– Auditorio Nacional Andreas Zanetti, si tienes madre ven – Foro Red Access

– Foro Red Access Homenaje Zoé unplugged – Foro Red Access

– Foro Red Access Carnival of KISS – Foro Red Access

¿Cómo funciona el Jueves 2x1?

La mecánica es sencilla y muy clara:

La promoción solo está disponible durante el jueves

Aplica únicamente en eventos seleccionados

Se activa directamente en la plataforma oficial

El beneficio se refleja al momento de la compra

No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente.

Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen:👉 los boletos vuelan en cuestión de horas