Jueves 2x1 de Ticketmaster del 7 de mayo 2026: lista completa de conciertos y eventos en promoción

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 7 de mayo de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.
La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.
Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 7 de mayo
Conciertos
- Adán Sámano – El Cantoral
- Alejandro Filio – Lunario Del Auditorio Nacional
- Estela Nuñez y Jorge Muñiz – Teatro Metropólitan
- Jazzpango y la ONJMX – El Cantoral
- Despechadas – Auditorio Nacional
- Cris MJ – Auditorio Banamex
- San Francisco Disco Band – Foro Red Access
- ¡ESTÁ CON MADRES! – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Sala Principal Bellas Artes – Palacio de Bellas Artes
- 100 Years of Miles Davis – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Edith Márquez – Auditorio Nacional
- Bala – Foro Corona Monterrey
- Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Francisco Céspedes – La Maraka
- Jorge Muñiz – Lunario Del Auditorio Nacional
- Los cepillines – Teatro Rafael Solana
- El príncipe y el divo (Al Chile Bar) – Al Chile Bar Y Restaurante La Familia Grande
- Angélica María y Enrique Guzmán – Auditorio Nacional / Escenario GNP
- Guadalupe Pineda – Teatro Metropólitan
- Carlos Cuevas – Lunario Del Auditorio Nacional
- One Vision of Queen – Pepsi Center
- Guillotina – Teatro Metropólitan
- Café Quijano – Teatro Estudio Cavaret
- Covenant – Foro Corona Monterrey
- Danny Frank – La Maraka
- Arath Herce – Lunario Del Auditorio Nacional / Foro Corona Monterrey
- Trendline Utopía Tour – Foro Red Access
- La Caravana del Amor – Escenario GNP Seguros / Auditorio Nacional
- Alex Ubago – Teatro Diana
- Luis Garcia – El Cantoral
- Grupo Yndio – Lunario Del Auditorio Nacional
- Carlos Macías – El Cantoral
- Leyendas el show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Cross Road: The Bon Jovi live experience – Foro Red Access
- Amantes en Concierto – Lunario Del Auditorio Nacional
- La La Love You – Auditorio Nacional
- Paco de María – El Cantoral
- La Sonora Santanera – La Maraka
- Etienne Charles – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Intocable – Plaza De Toros Nuevo Progreso
- The Academy Is – Pabellón del Palacio de los Deportes
- Héctor Ortiz – Foro Red Access
- Viva Suecia – Lunario Del Auditorio Nacional
- Martin Valverde – Escenario GNP Seguros
- Gipsy Kings by André Reyes – La Maraka
- Liverpool Legends – Auditorio Nacional
- Reyli Barba – Auditorio Nacional
- Mau y Ricky – Teatro Metropólitan
- Usted Señalemelo – Lunario Del Auditorio Nacional / Foro Corona Monterrey
- HD BAND – Foro Red Access
- Alizée – La Maraka
- Jaime Varela – Teatro Metropólitan / Lunario Del Auditorio Nacional
- Bad Bunny x Musical Garden – Teatro Xola Julio Prieto
- Jumbo – Teatro Diana
- Kenia Os – Estadio Borregos
- Baby Batiz – Teatro Tepeyac
- Alex Soto – El Cantoral
- Gol de Oro – Pabellón del Palacio de los Deportes
- I Hate Models – Pepsi Center
- Matisse – Auditorio Nacional
- Te Vi en un Planetario – Lunario Del Auditorio Nacional
- Beatriz Adriana – La Maraka
- México Suena A Mundial – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Majo Cornejo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- La Cantadera – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Los Ángeles Negros – Teatro Metropólitan
- La Texana – Foro Corona Monterrey
- Sebastián Yatra – Auditorio Banamex / Auditorio Telmex
- Jesse & Joy – Auditorio Nacional
- Shenel Johns – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Los Tigres del Norte – Estadio GNP Seguros
- Kalimba – La Maraka
- Michelle Delu – Foro Red Access
- Enrique Guzmán – La Maraka
- Morgan Romero – Foro Red Access
- Barimu – Foro Red Access
- Tex Tex – La Maraka
- Esto Sí es Despecho – La Maraka
- Los Amigos Invisibles – La Maraka
- La Onda Vaselina – Foro Red Access
- Fernando Delgadillo – La Maraka
- Porfi Baloa – La Maraka
- Raul Di Blasio – La Maraka
- Paty Cantu – La Maraka
- The Big Band Experience – La Maraka
- Espinoza Paz – Auditorio Nacional
- Laureano Brizuela – La Maraka
- Mario Aguilar – Auditorio Nacional
- Aleks Syntek – Teatro Diana
- Gustavo Lara – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- El Consorcio – Teatro Metropólitan
- Elefante – Auditorio Nacional
- Nicho Hinojosa – La Maraka
- Fernando Delgadillo y Alejandro Filio – La Maraka
Teatro
- Argan – FORO A POCO NO
- El Fantasma De La Ópera México – Teatro de los Insurgentes
- Invierno – TEATRO SERGIO MAGAÑA
- Los monólogos de la vagina – Nuevo Teatro Libanés
- Mentidrags – Teatro Aldama
- Ojos, lengua, sesos – Teatro Benito Juárez
- Razones para decirte adiós – Teatro Tepeyac
- Toc Toc – Teatro Royal Pedregal
- 12 Princesas en Pugna – Teatro Xola Julio Prieto
- Como quieras... ¡Perro Ámame! – Teatro Virginia Fábregas
- El diario de un loco – Teatro Hidalgo
- El Juego Que Todos Jugamos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón
- Esquizofrenia – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde
- Platanito Show – Foro Red Access
- Las Leonas – Teatro México
- La obscenidad de la carne – Teatro Renacimiento
- Afterglow – Teatro Milán / Teatro Galerías
- El Sótano – Teatro Fernando Soler
- La Nota – Nuevo Teatro Libanés
- Por la Punta de la Nariz – Teatro Ofelia
- Matilda El Musical – Centro Cultural Teatro I
- Mentiras El Musical – Teatro Aldama
- Orquesta Sinfónica Nacional – Palacio de Bellas Artes
- Perfume De Gardenia – Teatro San Rafael
- Qué desastre de función – Teatro Jorge Negrete
- Crisis para principiantes – Teatro Rafael Solana
- El esposo de Daniel – Foro Lucerna
- Gala Folklórica – Auditorio Luis Elizondo
- Infierno – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde
- Los Marihuanólogos – Teatro Xola Julio Prieto
- Sor-presas – Teatro Hidalgo
- Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! – Teatro Tepeyac
- Gilberto Gless – Lunario Del Auditorio Nacional
- Descubriendo a Cri Cri – Teatro Hidalgo
- El Principito, Danza Retrofuturista – Teatro Varsovia
- La curiosa búsqueda de Marcel de Petrasant – FORO A POCO NO
- Pedro y Julián – Teatro Benito Juárez
- Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve – Teatro San Jerónimo Independencia
- Notre-Dame de Paris – Teatro Rafael Solana
- Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México – Sala Silvestre Revueltas
- Peores amigos, mejores enemigos – Teatro Tepeyac
- Ni con ellas, ni sin ellas – Teatro Broadway
- El Lago De Los Cisnes – Teatro Tepeyac
- Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández – Palacio de Bellas Artes
- El Misterioso Caso De La Sombra – Teatro Milán
- ¡Oh, Karen! – Teatro Xola Julio Prieto
- El Diario de Ana Frank – Teatro Tepeyac
- La Señora Presidenta – Centro Cultural Teatro II
- Hasta Que La Mafia Nos Separe – Teatro Xola Julio Prieto
- Jo Jo Jorge Falcón – La Maraka
- Defendiendo al cavernícola – Nuevo Teatro Libanés
- Hedda – Foro Lucerna
- Payaso – Teatro Xola Julio Prieto
- Conversando con el Diablo – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde
- DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón
- Préndeme – Teatro Milán
- Ride The Cyclone México – Teatro Xola Julio Prieto
- Puras Cosas Maravillosas – Foro Lucerna
- Así lo veo yo – Nuevo Teatro Libanés
- Asesinato para dos – Teatro Milán
- Las Hermanas Vals (Falsedad) – Teatro Benito Juárez
- No he vuelto a tomar café con Lorca – TEATRO SERGIO MAGAÑA
- Recalculando – Teatro Tepeyac
- Honores a la bandera – FORO A POCO NO
- La Dama De Negro – Teatro 11 de Julio
- San Sipriano Redentor y los Lágrima Team – Auditorio Luis Elizondo
- Interestelar 12° Aniversario Movie Concert – Teatro Xola Julio Prieto
- Oliver Twist – Teatro San Jerónimo Independencia
- Caperucita Roja y el Lobo ¿feroz? – Teatro Tepeyac
- Peter Pan – Auditorio Nacional
- Archivo Confidencial: CÁMARA BLANCA – Teatro Varsovia
- Las Heridas del Viento – Teatro Milán
- Noyollo Opus 52 – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Ecos de lo Invisible - TFYD – Teatro Varsovia
- El Tenorio Cómico – Escenario GNP Seguros
- La insignificancia de llamarse Juana – Teatro Benito Juárez
- Panquesito show – Al Chile Bar Y Restaurante
- Del Tingo al tango – Teatro Varsovia
- Yo no soy de aquí – TEATRO SERGIO MAGAÑA
- El Último Sueño de Frida y Diego – Auditorio Nacional
- Pipirin – La Maraka
- Imperio – Castillo de Chapultepec
- Bandidas y Bamba con B de Burlesque – FORO A POCO NO
- Vertebra – TEATRO SERGIO MAGAÑA
- La casa vacia – Teatro Benito Juárez
- La desilusión de la ilusión – TEATRO SERGIO MAGAÑA
- Cuerpo infinito – Teatro Benito Juárez
- La Caducidad de la Lavanda – FORO A POCO NO
- Pepe Pelos – Foro Red Access / Foro Stelaris
- MentiVerso – Teatro Aldama
- Yo tan Bergman, tú tan Fellini – TEATRO SERGIO MAGAÑA
- Mancchas: arte vivo para primeras infancias – FORO A POCO NO
- Beatles & Rolling Stones (Morsa y Kamelot) – Teatro Tepeyac
- Sueño de una Noche de Verano – Teatro Tepeyac
- Dracula – Teatro Tepeyac
- Calaveritas – Teatro Tepeyac
- Leyendas de Terror – Teatro Tepeyac
- Thriller “Tributo a Michael Jackson” – Teatro Tepeyac
- EL CASCANUECES, BALLET – Teatro Tepeyac
- Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge – Teatro Tepeyac
Para toda la familia
- Allegrizzimo Nuova Era – TEATRO SERGIO MAGAÑA
- Hansel y Gretel – Teatro Tepeyac
- Paw Patrol – Centro Cultural Teatro II / Escenario GNP / Teatro Galerías
- La Sirenita – Teatro Tepeyac
- Magos Joe Y Moy – Foro Red Access
- Cenicienta – Teatro Tepeyac
- Dinosaurios Al Rescate – Teatro Tepeyac
- Los hombres lobo viven en mi closet – Teatro Benito Juárez
- Los Meñiques de la Casa – Teatro Diana
- Las Calcetas De Mi Padre – TEATRO SERGIO MAGAÑA
Shows
- Sala del Terror – Foro Polanco Moliere
- Clue – Teatro Centenario Coyoacan
- Circo Atayde Est. 1888 “Les Clowns” – Centro Cultural Teatro II
- Frozen – Auditorio Nacional
- Andreas Zanetti, si tienes madre ven – Foro Red Access
- Homenaje Zoé unplugged – Foro Red Access
- Carnival of KISS – Foro Red Access
¿Cómo funciona el Jueves 2x1?
La mecánica es sencilla y muy clara:
- La promoción solo está disponible durante el jueves
- Aplica únicamente en eventos seleccionados
- Se activa directamente en la plataforma oficial
- El beneficio se refleja al momento de la compra
No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente.
Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen:👉 los boletos vuelan en cuestión de horas