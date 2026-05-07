Vaso Snickers de la Selección Mexicana: precio, cómo y cúando conseguirlo en Cinemex

Promoción Mundial 2026 en Cinemex La cadena de cines anunció un nuevo combo en colaboración con Snickers; incluirá dos vasos coleccionables de la Selección Mexicana.

La fiebre del Mundial FIFA 2026 se expande cada día más hacia otros territorios, llegando hasta las dulcerías de las principales exhibidoras de cine en México, pues este jueves 7 de mayo Cinemex anunció un nuevo combo que incluirá vasos coleccionables de la Selección Mexicana para que la afición pueda disfrutar del torneo con toda la actitud futbolera.

Los coleccionables en las cadenas de cine se han vuelto una nueva tendencia altamente solicitada para las grandes producciones, sin embargo, estas promociones se han expandido hasta el deporte, ya que Cinemex ha lanzado vasos especiales de la NFL y, ahora, de la Copa del Mundo FIFA 2026.

Vaso de la Selección Mexicana en Cinemex: precio y cómo conseguirlo

La exhibidora de cine en México anunció un combo que incluirá vasos coleccionables de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, que se inaugurará en el país este 11 de junio y tendrá por escenario el Estadio Azteca, ahora Banorte.

El precio de esta promoción es de $330 pesos mexicanos y podrá obtenerse en las dulcerías de todas las sucursales Cinemex en la República Mexicana al comprar el ‘Combo Snickers’, el cual incluye lo siguiente:

1 palomitas grandes clásicas.

2 chocolates Snickers, cuyos sabores pueden ser Espresso o Blanco.

2 vasos coleccionables de la Selección Mexicana.

El sabor de las palomitas será mantequilla, pero podrá ser modificado por un sabor diferente por $20 pesos o también agrandarse a tamaño Mega por $35 pesos extra.

¿Cuándo estarán disponibles los vasos Snickers de la Selección Mexicana en Cinemex?

Cinemex se une al festejo del Mundial de Futbol 2026 con una promoción exclusiva que incluye dos vasos coleccionables de la Selección Mexicana y estará disponible a partir de este jueves 7 de mayo de 2026 en todas las sucursales de la cadena de cines en el país.

¡Ven ya por tu combo con Snickers y dos vasos exclusivos de la Selección Mexicana! Apoya a México en este verano futbolero. ⚽🇲🇽 pic.twitter.com/KQ8NQANRx2 — Cinemex (@Cinemex) May 7, 2026

“Apoya a México en este verano futbolero", invita la exhibidora de cine en el comunicado de este nuevo y limitado combo de futbol, preparando el festejo que se vivirá en junio de este año.