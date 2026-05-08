Álbum negro del Mundial Panini: así es la versión más exclusiva con sólo 2026 en el mundo; ¿se podrá comprar en México?

Panini FIFA 2026 La portada negra del Álbum del Mundial Panini será la versión más exclusiva de esta pieza de colección, ya que sólo existirán 2026 copias en todo el mundo.

La noche del jueves 7 de mayo se llevó a cabo la presentación del Álbum Panini del Mundial 2026 en la Ciudad de México para dar el banderazo oficial del coleccionable y presentar su tercera versión: un álbum de portada negra que tendrá sólo 2026 copias en el mundo, por lo que será la versión más exclusiva del álbum que celebra la Copa del Mundial FIFA de este año.

El evento tuvo por sede el Museo Anahuacalli, donde se fusionó la mitología de la cultura prehispánica con la pasión deportiva, destacando la identidad y orígenes de México.

¿Cómo es la nueva versión del Álbum Panini del Mundial 2026?

La presentación oficial del coleccionable más cotizado del Mundial FIFA contó con la presencia de las leyendas Enrique Borja y Hugo Sánchez, a quienes se unió el actual mediocampista del Toluca, Marcel Ruiz; en el jugador escarlata recayó la responsabilidad de presentar el nuevo modelo del álbum oficial.

Esta nueva edición especial del cuadernillo de estampas coleccionables es de pasta dura y portada negra, dándole una apariencia más elegante al contrastar con el dorado de la Copa Mundial y los colores vivos del logo oficial.

De acuerdo con la presentación del nuevo diseño exclusivo, la portada negra será la edición más cotizada al contar únicamente con 2026 copias en todo el mundo, siendo Marcel Ruiz la primera persona en obtener uno de los ejemplares.

¿El Álbum Panini del Mundial 2026 con portada negra se venderá en México?

La venta de las primeras dos versiones, el original y la edición de tapa sura, del Álbum Panini del Mundial 2026 comenzó el 30 de abril de este año, convirtiéndose en un absoluto éxito en todas las tiendas Panini del país, donde las filas para comprar el coleccionable se extendieron considerablemente.

Por otra parte, el álbum de portada negra aún no está a la venta de manera oficial y, según lo anunciado durante la presentación de esta nueva versión, “hay 2026 copias solamente”.

Debido a los limitados ejemplares de esta pieza exclusiva de colección, internautas especialistas en los artículos coleccionables han especulado una venta por sorteo, sin embargo, todavía no hay un comunicado oficial respecto a la fecha o forma de venta.

A pesar de ello, la afición mexicana mantiene la esperanza en que México sea uno de los países afortunados para acceder a la compra del álbum negro del Mundial 2026, ya que se trata de uno de los anfitriones del torneo de futbol de este año, además de que históricamente ha sido la región que más se ha comprometido a coleccionar el álbum oficial a través de los años.