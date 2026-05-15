Resultados Chispazo clásico hoy 15 de mayo de 2026: sigue en vivo el sorteo 12008 de la Lotería Nacional (Lotería Nacional)

La Lotería Nacional realizará este viernes 15 de mayo el sorteo 12008 del Chispazo clásico, uno de los concursos electrónicos más populares entre los jugadores en México. Como ocurre diariamente, miles de participantes esperan conocer la combinación ganadora del sorteo nocturno.

Te invitamos a que te mantengas pendiente, en cuanto sean publicados los resultados oficiales del sorteo que se llevará a cabo en punto de las 21:00 horas, aquí los actualizaremos.

Transmisión en vivo del Chispazo clásico 12008

La transmisión en vivo del sorteo 12008 del Chispazo clásico podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde diariamente se emiten los concursos electrónicos y se revelan los números ganadores en tiempo real.

Además de YouTube, los resultados oficiales también podrán consultarse en las plataformas digitales y canales autorizados de la Lotería Nacional una vez concluido el sorteo de este viernes 15 de mayo de 2026.

¿A qué hora se realiza el sorteo 12008 del Chispazo clásico?

El sorteo 12008 del Chispazo clásico está programado para este viernes 15 de mayo de 2026 a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Será durante la transmisión oficial de la Lotería Nacional cuando se revelen los números ganadores del concurso de esta noche. Los participantes podrán consultar los resultados una vez concluido el sorteo.

¿Dónde consultar los resultados del Chispazo clásico hoy?

Los resultados oficiales del Chispazo clásico pueden verificarse a través de los canales autorizados de la Lotería Nacional.

Entre las opciones disponibles se encuentra la página oficial del organismo, así como sus redes sociales y transmisiones en vivo. También es posible validar boletos en expendios autorizados mediante sistemas electrónicos.

¿Cómo se juega el Chispazo en México?

El Chispazo es un juego electrónico de azar que se realiza todos los días en dos horarios: el “Chispazo de las Tres” y el “Chispazo clásico”, celebrado por la noche.

Los participantes deben elegir cinco números de una bolsa compuesta por 28 opciones. Dependiendo de la cantidad de aciertos obtenidos, los jugadores pueden acceder a distintos niveles de premio.

¿Cuánto dinero se puede ganar en el Chispazo?

El monto de los premios varía en cada sorteo, debido a que la bolsa depende de la recaudación total registrada durante la jornada.

Quienes consiguen cinco aciertos obtienen el premio principal, mientras que también existen recompensas para quienes logran cuatro, tres o incluso dos coincidencias.

El costo de participación es accesible y los premios pueden cobrarse en expendios autorizados o directamente en oficinas de la Lotería Nacional, siempre que se presente el comprobante correspondiente dentro del plazo establecido.