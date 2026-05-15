¿Qué hacer en CDMX el fin de semana? Actividades para divertirte 16 y 17 de mayo Conoce cuáles son algunos de los mejores planes para hacer en la CDMX este fin de semana (Unsplash)

¿Aún no tienes planes? La CDMX ofrecerá durante este 16 y 17 de mayo diferentes eventos para todos los gustos y edades. Por lo que, si aún no cuentas con algún plan, aquí tienes algunas de las mejores actividades para hacer este fin de semana.

Ya sea que quieras salir con amigos, tu pareja o en familia, este fin de semana podrás disfrutar de conciertos gratuitos, museos y experiencias gastronómicas.

Amandititita en Cuajimalpa

La cantante de “Metrosexual” y “La Muy Muy” ofrecerá un concierto gratuito en Cuajimalpa como parte de CUICATL: La ciudad que suena, este domingo 17 de mayo. Estos son todos los detalles del evento:

Costo: Gratuito

Gratuito ¿Dónde?: Deportivo El Cacalote

Deportivo El Cacalote ¿Cuándo?: Domingo 17 de mayo

Domingo 17 de mayo ¿A qué hora?: A partir de las 16:00 horas

Llega Amandititita a la alcaldía Cuajimalpa con su tercer concierto en su gira por las alcaldías como parte de “#Cuícatl: la ciudad que suena”.



En esta ocasión la agrupación “Ritmo Vagabundo” llega a abrir este concierto con su fusión de hip hop, funk, jazz, rock, música latina… pic.twitter.com/7ekszRHeQD — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) May 14, 2026

4ta Feria de los Museos

Del mismo modo, este domingo se llevará a cabo la cuarta edición de la Feria de los Museos en la CDMX, donde se celebrará el Día Internacional de los Museos a través de diferentes talleres, actividades y experiencias gratuitas para todos los públicos.

Costo: Gratuito

Gratuito ¿Dónde?: Monumento a la Revolución

Monumento a la Revolución ¿Cuándo?: Domingo 17 de mayo

Domingo 17 de mayo ¿A qué hora?: A partir de las 11:00 horas

🏛️✨ En el marco del "Día Internacional de los Museos", llega la 4ta Feria de los Museos del Centro Histórico de CDMX, un espacio de diálogo y reflexión sobre el papel de los museos como espacios de encuentro, memoria y comunidad.



Bajo el tema propuesto por el ICOM, “Museos… pic.twitter.com/LfS7UerZDT — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) May 15, 2026

Concierto de Lila Downs en Azcapotzalco

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que este sábado 16 de mayo la cantante Lila Downs dará un concierto en la Utopía Azcapotzalco.

Costo: Gratuito

Gratuito ¿Dónde?: Utopía Azcapotzalco

Utopía Azcapotzalco ¿Cuándo?: Sábado 16 de mayo

Sábado 16 de mayo ¿A qué hora?: A partir de las 19:00 horas

Después de habernos acompañado con su magia en la gran inauguración de nuestra #UTOPÍA Azcapotzalco, @liladowns regresa para cantarnos directo al corazón. ¡Es un orgullo tenerla de vuelta en casa para celebrar a las mamás de la ciudad!



​Mañana 16 de mayo a las 19:00 horas, ven a… pic.twitter.com/aMJ7wJcGem — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 15, 2026

Feria del Taco en Cuajimalpa 2026

Si lo tuyo es disfrutar de experiencias gastronómicas, la alcaldía Cuajimalpa tiene para ti la Feria del Taco 2026, siendo esta su segunda edición; el evento contará con grupos musicales, elencos artísticos y muchos tacos.

Costo: Acceso gratuito

Acceso gratuito ¿Dónde?: Explanada de la Alcaldía Cuajimalpa

Explanada de la Alcaldía Cuajimalpa ¿Cuándo?: Sábado 16 y domingo 17 de mayo

Sábado 16 y domingo 17 de mayo ¿A qué hora?: A partir de las 11:00 horas