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Conoce cuáles son algunos de los mejores planes para hacer en la CDMX este fin de semana

¿Qué hacer en CDMX el fin de semana? Actividades para divertirte 16 y 17 de mayo

Por Celeste Román Marañón
Qué hacer este fin de semana en cdmx
¿Qué hacer en CDMX el fin de semana? Actividades para divertirte 16 y 17 de mayo Conoce cuáles son algunos de los mejores planes para hacer en la CDMX este fin de semana (Unsplash)

¿Aún no tienes planes? La CDMX ofrecerá durante este 16 y 17 de mayo diferentes eventos para todos los gustos y edades. Por lo que, si aún no cuentas con algún plan, aquí tienes algunas de las mejores actividades para hacer este fin de semana.

Ya sea que quieras salir con amigos, tu pareja o en familia, este fin de semana podrás disfrutar de conciertos gratuitos, museos y experiencias gastronómicas.

Amandititita en Cuajimalpa

La cantante de “Metrosexual” y “La Muy Muy” ofrecerá un concierto gratuito en Cuajimalpa como parte de CUICATL: La ciudad que suena, este domingo 17 de mayo. Estos son todos los detalles del evento:

  • Costo: Gratuito
  • ¿Dónde?: Deportivo El Cacalote
  • ¿Cuándo?: Domingo 17 de mayo
  • ¿A qué hora?: A partir de las 16:00 horas

4ta Feria de los Museos

Del mismo modo, este domingo se llevará a cabo la cuarta edición de la Feria de los Museos en la CDMX, donde se celebrará el Día Internacional de los Museos a través de diferentes talleres, actividades y experiencias gratuitas para todos los públicos.

  • Costo: Gratuito
  • ¿Dónde?: Monumento a la Revolución
  • ¿Cuándo?: Domingo 17 de mayo
  • ¿A qué hora?: A partir de las 11:00 horas

Concierto de Lila Downs en Azcapotzalco

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que este sábado 16 de mayo la cantante Lila Downs dará un concierto en la Utopía Azcapotzalco.

  • Costo: Gratuito
  • ¿Dónde?: Utopía Azcapotzalco
  • ¿Cuándo?: Sábado 16 de mayo
  • ¿A qué hora?: A partir de las 19:00 horas

Feria del Taco en Cuajimalpa 2026

Si lo tuyo es disfrutar de experiencias gastronómicas, la alcaldía Cuajimalpa tiene para ti la Feria del Taco 2026, siendo esta su segunda edición; el evento contará con grupos musicales, elencos artísticos y muchos tacos.

  • Costo: Acceso gratuito
  • ¿Dónde?: Explanada de la Alcaldía Cuajimalpa
  • ¿Cuándo?: Sábado 16 y domingo 17 de mayo
  • ¿A qué hora?: A partir de las 11:00 horas

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