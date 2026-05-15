¿Qué hacer en CDMX el fin de semana? Actividades para divertirte 16 y 17 de mayo

¿Aún no tienes planes? La CDMX ofrecerá durante este 16 y 17 de mayo diferentes eventos para todos los gustos y edades. Por lo que, si aún no cuentas con algún plan, aquí tienes algunas de las mejores actividades para hacer este fin de semana.
Ya sea que quieras salir con amigos, tu pareja o en familia, este fin de semana podrás disfrutar de conciertos gratuitos, museos y experiencias gastronómicas.
Amandititita en Cuajimalpa
La cantante de “Metrosexual” y “La Muy Muy” ofrecerá un concierto gratuito en Cuajimalpa como parte de CUICATL: La ciudad que suena, este domingo 17 de mayo. Estos son todos los detalles del evento:
- Costo: Gratuito
- ¿Dónde?: Deportivo El Cacalote
- ¿Cuándo?: Domingo 17 de mayo
- ¿A qué hora?: A partir de las 16:00 horas
Llega Amandititita a la alcaldía Cuajimalpa con su tercer concierto en su gira por las alcaldías como parte de “#Cuícatl: la ciudad que suena”.— Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) May 14, 2026
En esta ocasión la agrupación “Ritmo Vagabundo” llega a abrir este concierto con su fusión de hip hop, funk, jazz, rock, música latina… pic.twitter.com/7ekszRHeQD
4ta Feria de los Museos
Del mismo modo, este domingo se llevará a cabo la cuarta edición de la Feria de los Museos en la CDMX, donde se celebrará el Día Internacional de los Museos a través de diferentes talleres, actividades y experiencias gratuitas para todos los públicos.
- Costo: Gratuito
- ¿Dónde?: Monumento a la Revolución
- ¿Cuándo?: Domingo 17 de mayo
- ¿A qué hora?: A partir de las 11:00 horas
🏛️✨ En el marco del "Día Internacional de los Museos", llega la 4ta Feria de los Museos del Centro Histórico de CDMX, un espacio de diálogo y reflexión sobre el papel de los museos como espacios de encuentro, memoria y comunidad.— Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) May 15, 2026
Bajo el tema propuesto por el ICOM, “Museos… pic.twitter.com/LfS7UerZDT
Concierto de Lila Downs en Azcapotzalco
Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que este sábado 16 de mayo la cantante Lila Downs dará un concierto en la Utopía Azcapotzalco.
- Costo: Gratuito
- ¿Dónde?: Utopía Azcapotzalco
- ¿Cuándo?: Sábado 16 de mayo
- ¿A qué hora?: A partir de las 19:00 horas
Después de habernos acompañado con su magia en la gran inauguración de nuestra #UTOPÍA Azcapotzalco, @liladowns regresa para cantarnos directo al corazón. ¡Es un orgullo tenerla de vuelta en casa para celebrar a las mamás de la ciudad!— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 15, 2026
Mañana 16 de mayo a las 19:00 horas, ven a… pic.twitter.com/aMJ7wJcGem
Feria del Taco en Cuajimalpa 2026
Si lo tuyo es disfrutar de experiencias gastronómicas, la alcaldía Cuajimalpa tiene para ti la Feria del Taco 2026, siendo esta su segunda edición; el evento contará con grupos musicales, elencos artísticos y muchos tacos.
- Costo: Acceso gratuito
- ¿Dónde?: Explanada de la Alcaldía Cuajimalpa
- ¿Cuándo?: Sábado 16 y domingo 17 de mayo
- ¿A qué hora?: A partir de las 11:00 horas
🌮 La Segunda Edición de la Feria del Taco ya arrancó en Cuajimalpa y hoy vivimos un primer día lleno de sabor, música y convivencia familiar.— Carlos Orvañanos Rea (@carlosorvananos) May 16, 2026
Gracias a todas las vecinas, vecinos y que nos acompañaron y hicieron de esta fiesta un gran éxito. 🌮💙
Y esto todavía no termina…… pic.twitter.com/xAomgICCTl