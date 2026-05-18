HBO lanza nuevo teaser de ‘Lanterns’: estreno, detalles de trama y todo lo que debes saber

Lanterns HBO Max ‘Lanterns’ dará la bienvenida de Hal Jordan y John Stewart al DCU de James Gunn; el nuevo teaser trailer reafirma que la serie mostrará el lado oscuro e introspectivo de los Linterna Verde.

A través de sus cuentas oficiales, James Gunn lanzó el nuevo teaser trailer de la serie Lanterns, proyecto que explorará el manto intergaláctico de la organización Green Lantern Corps en los portadores del Anillo más emblemáticos en la historia de los cómics.

Protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre, quienes darán vida a Hal Jordan y John Stewart respectivamente, la nueva serie del DCU verá la luz este 2026 en la plataforma HBO Max.

Nuevo teaser trailer de Lanterns: primer vistazo a Hal Jordan en su traje de Linterna Verde

Los Linterna Verde, aquella fuerza policial intergaláctica que dedica su vida a la protección del universo con el apoyo de un “Anillo de poder impulsado por la fuerza de voluntad”, inundan nuevamente las redes sociales tras el estreno de un nuevo teaser trailer que expande la visión que Lanterns explorará en el DCU.

Tal como lo mostró el trailer anterior, John Stewart unirá fuerzas al veterano Hal Jordan para revelar la verdad tras un asesinato que podría tener repercusiones galácticas, sin embargo, la diferencia entre personalidades causarán tensión y conclicto entre los personajes, desarrollando una disputa por el anillo y la misión de proteger la Tierra.

“La única forma en la que obtendrás este anillo, será sobre mi cadáver”, declara Jordan al ex-marine, mientras que Stewart trata de probarse a sí mismo —y a otros— que merece convertirse en un Linterna Verde, eliminando el miedo de su vida.

Este nuevo avance también mostró elementos visuales importantes como el traje que Hal Jordan utilizará en la serie, un tono verde desvalado característico de los Linterna Verde veteranos; por otra parte, los colores brillantes que el público aficionado esperaba llegan en los efectos visuales del poder galáctico que el anillo emite.

Finalmente, el avance mostró el cameo de Nathan Fillion como Guy Gardner, otro Linterna Verde en la Tierra que tuvo su debut en el DCU en Superman (2025), formando parte de la Justice Gang (nombre temporal).

Lanterns: ¿cuándo se estrenará la nueva serie del universo DC de James Gunn?

La serie fue creada por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King, siendo Mundy el co-escritor principal y showrunner del proyecto.

El tono de esta nueva historia del renovado DCU ha sido señalado como un drama detectivesco con elementos de ciencia ficción y súperheroes, ya que adaptará a los Green Lantern Corps de DC Cómics, una organización policial intergaláctica encargada de mantener la paz en el universo, con un enfoque conspirativo y dramático.

Lanterns llegará a la plataforma de streaming HBO Max el 16 de agosto de 2026 con ocho episodios, convirtiéndose en uno de los proyectos más esperados del nuevo universo cinematográfico de DC dirgido por James Gunn.