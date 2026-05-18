La Ola más grande del mundo en CDMX: fecha y registro para buscar romper un Récord Guiness

Récord Guinness en CDMX La CDMX buscará imponer por primera vez el Récord Guinness oficial de la marea humana más grande del mundo.

A menos de un mes del Mundial FIFA 2026, la Ciudad de México buscará imponer el Récord Guinness de “la ola” más grande del mundo, popular celebración vista en partidos de futbol, juegos de beisbol e incluso conciertos, globalmente popularizada a partir de la Copa del Mundo 1986 que se llevó a cabo en México.

"La célebre ‘ola’ cumple 40 años de haber transformado la manera de vivir el deporte", menciona la convocatoria del gobierno capitalino, resaltando que este característico festejo se ha convertido en un “símbolo universal de alegría, hermandad y euforia” que recorre todas las partes del mundo, por lo que buscarán imponer el récord donde todo comenzó.

¿Cuándo y dónde se inventó la “ola” de los estadios?

La famosa celebración en el deporte fue inventada el 15 de octubre de 1981 durante un partido de las Grandes Ligas entre los Oakland Athletics y los New York Yankees, cuando George Henderson —animador estadounidense— organizó la sincronización masiva de la marea.

Sin embargo, el fenómeno obtuvo su fama a nivel global durante el Mundial 1986 en México, ya que el público la adaptó masivamente durante los duelos del torneo y, posteriormente, se popularizó bajo el nombre de “Mexican Wave”.

Al día de hoy, este festejo recorre las gradas de todo el planeta y de diversos deportes, incluyendo presentaciones como conciertos, convirtiéndose en símbolo de organización, unión y euforia entre las personas que comparten una pasión.

Récord Guinness de la “ola” más grande del mundo en CDMX: ¿cuándo y dónde será?

La Ciudad de México se prepara para imponer por primera vez el Récord Guinness a la “ola” más grande del mundo, celebración que se popularizó en terreno mexicano capitalino y que buscará hacer historia nuevamente el domingo 31 de mayo de 2026, tras cuarenta años desde que su fama global estalló.

⚽ La Ciudad de México se prepara para vivir un momento histórico rumbo al #Mundial2026. 🏟️✨



☝🏼 Este 31 de mayo, súmate a “La Ola” más grande del mundo y sé parte de una celebración que busca romper un Récord Guinness en la #CapitalDeLaTransformación. 🙌🏼🥅 pic.twitter.com/va2Lb3E34a — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 18, 2026

Esta hazaña se llevará a cabo desde El Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que el evento contará con diversos puntos de acceso a lo largo del terreno asignado para establecer el récord mundial.

Los horarios son los siguientes:

Llegada y registro: 8:00 am – 9:00 horas.

8:00 am – 9:00 horas. Ensayos: 9:00 am – 10:00 horas (cada 15 minutos).

9:00 am – 10:00 horas (cada 15 minutos). Ola más grande del mundo: 10:00 – 10:30 horas.

El evento será totalmente gratuito, por lo que sería una excelente actividad en la cual participar con tu familia, amistades y personas queridas un domingo por la mañana, además de dejar una huella en la historia de los récords mundiales.

Registro para formar parte de la “ola” más grande del mundo

A pesar de que el registro no es necesario para participar, sí es un requisito importante para el protocolo del Récord Mundial; debido a ello, la convocatoria solicita llenar los campos en el formulario que hallarás al seguir este enlace.

“El evento se convertirá en una fiesta dedicada a la inclusión, la fraternidad y la diversidad”, señala la invitación del gobierno capitalino, aclarando que este evento permitirá la asistencia de habitantes locales y del extranjero, familias enteras, personas con discapacidad, comunidades indígenas y la comunidad LGBTQ+.

La inclusión de este festejo también abarca las mascotas, sin embargo, las autoridades advierten que las personas que traigan consigo a sus animales de compañía deben priorizar su bienestar, sin exponerlos al sol ni a multitudes.