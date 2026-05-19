Chedraui, Soriana, Walmart y Bodega Aurrerá: ¿dónde conviene más hacer el super se pelean el bolsillo este 19 de mayo de 2026?

Entre el ya clásico Martimiércoles de Chedraui, el Martes y Miércoles del Campo de Soriana, el Martes de Frescura de Walmart y el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrerá, las cadenas sacaron los mejores descuentos para quienes buscan llenar el refrigerador sin vaciar la cartera.

Esta semana, los reflectores se los llevan las promociones en frutas, verduras, carnes y productos básicos para la despensa. En varios casos, la diferencia entre una tienda y otra puede representar decenas de pesos de ahorro, especialmente para familias grandes o quienes hacen compras quincenales.

De acuerdo con los reportes publicados este 19 de mayo de 2026, algunas cadenas apostaron por precios agresivos en productos frescos, mientras otras enfocaron sus descuentos en proteína y artículos de consumo diario.

¿Qué supermercado tiene las mejores ofertas hoy?

Ofertas del Martimiércoles en Chedraui

El Martimiércoles de Chedraui volvió a aparecer como uno de los eventos favoritos de los consumidores que buscan precios bajos en productos frescos. La cadena destacó descuentos en frutas de temporada, verduras para la comida corrida y algunos básicos de cocina.

Uno de los puntos más atractivos es que las promociones aplican tanto en tiendas físicas como en compras en línea, algo que cada vez pesa más para quienes prefieren evitar filas eternas y estacionamientos saturados.

Entre los productos más buscados por los clientes aparecen:

Aguacate

Jitomate

Limón

Plátano

Pollo

Carne para asar

La estrategia de Chedraui parece clara: convertir el súper semanal en una cacería de descuentos donde el carrito se llena rápido y el ticket no explota.

Soriana apuesta por el ahorro familiar

En el caso de Soriana, el famoso programa de Martes y Miércoles del Campo volvió con precios competitivos en frutas, verduras y carnes.

La cadena mantiene su fórmula clásica: promociones enfocadas en productos frescos que suelen consumirse diario en los hogares mexicanos. Esto hace que muchas personas comparen directamente sus precios con los de Chedraui y Walmart antes de decidir dónde comprar.

Además, Soriana ha logrado posicionarse como una opción fuerte para quienes buscan promociones dobles o descuentos ligados a monederos electrónicos y programas de recompensas.

Walmart entra fuerte con el Martes de Frescura

Mientras otras cadenas se enfocan en promociones de dos días, Walmart decidió mantener la presión con su tradicional Martes de Frescura, donde destacan descuentos en:

Frutas

Verduras

Carnes

Pescados

Productos refrigerados

La compañía ha reforzado su estrategia digital, impulsando compras desde app y sitio web, algo que le da ventaja entre consumidores jóvenes y personas que priorizan rapidez.

En muchos hogares mexicanos, Walmart ya no sólo compite por precio, sino también por conveniencia. El súper dejó de ser únicamente una compra semanal y ahora funciona casi como un servicio exprés de abastecimiento.

Bodega Aurrerá y el Tianguis de Mamá Lucha siguen dando pelea

Por su parte, Bodega Aurrerá mantiene su identidad enfocada en ahorro total con el famoso Tianguis de Mamá Lucha, que esta semana lanzó descuentos válidos hasta el 21 de mayo.

La cadena continúa siendo una de las favoritas en colonias populares gracias a promociones constantes en:

Despensa básica

Aceite

Huevo

Frijol

Azúcar

Productos de limpieza

Además, el concepto de precios bajos permanentes sigue siendo uno de sus mayores imanes.

El súper en México se volvió un campo de batalla

En 2026, hacer el mandado ya parece deporte extremo. Las cadenas comerciales no sólo compiten entre sí: también pelean contra la inflación, el gasto familiar y consumidores que comparan precios desde el celular mientras empujan el carrito.

Cada semana aparecen nuevas campañas para atraer clientes:

Martimiércoles

Martes de Frescura

Miércoles del Campo

Tianguis de Mamá Lucha

Ofertas relámpago

Cupones digitales

La meta es clara: convertirse en la tienda donde “rinde más el dinero”.

Y justo cuando el panorama económico obliga a miles de familias mexicanas a cuidar cada peso, estas promociones se transforman en una especie de salvavidas doméstico.

Consejos para aprovechar mejor las ofertas del súper

Antes de salir corriendo al supermercado, expertos en ahorro recomiendan:

Comparar precios entre cadenas

Revisar promociones digitales

Hacer lista de compras

Evitar compras impulsivas

Aprovechar productos de temporada

Verificar precios por kilo y no sólo por empaque

También es importante considerar que algunas promociones cambian dependiendo de la sucursal o disponibilidad del inventario.

En otras palabras: el súper de mayo se convirtió en una jungla de etiquetas amarillas, descuentos sorpresa y carritos llenos hasta el borde.