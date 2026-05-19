¿Qué dijo Arcángel? Declaración que provocó múltiples críticas al cantante El cantante Arcángel se encuentra en medio de polémica, tras hablar sobre la conquista española (@arcangel)

El cantante Arcángel se encuentra en medio de la polémica tras hablar sobre la conquista española durante un concierto.

Las declaraciones de Austin Agustín Santos, conocido artísticamente como Arcángel, quien tiene raíces puertorriqueñas, se dieron en medio de un concierto donde el reguetonero defendió la conquista española, señalando que España no debería pedir disculpas por este hecho histórico.

¿Qué dijo el reguetonero Arcángel?

En su concierto, el reguetonero Arcángel defendió la conquista española, señalando sentirse orgulloso de su “madre patria” y mencionando que “nosotros éramos indios”.

“Orgulloso de todas mis creencias, orgulloso del idioma que cargo, orgulloso de la madre patria que fue y nos dio luz. Nosotros éramos indios. Llegó esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer”. Fueron parte de las declaraciones de Arcángel sobre la conquista española.

Asimismo, durante este show, el cantante aseguró que España no debería pedir disculpas, pues, de acuerdo con él, la conquista trajo calles, escuelas, iglesias y educación.

“Los c*brones que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América. C*brón, ¿y esa estupidez, c*brón? ¿En qué mundo tú vives, hijo de p*ta? ¿Y las calles, las escuelas y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió, hijo de p*ta?… Yo estoy orgulloso de España. España no tiene que pedirle disculpas a nadie”.

En redes sociales, rápidamente se viralizó el video, y la comunidad latinoamericana comenzó a expresar su rechazo tras las declaraciones del reguetonero.

El cantante Arcángel ofrece disculpas por sus comentarios sobre la conquista española

Ante la polémica de sus declaraciones, el cantante Arcángel publicó una historia en su cuenta de Instagram el lunes 18 de mayo, donde habló sobre las declaraciones que hizo acerca de la conquista española.

“Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios. Amo Latinoamérica y también amo España, porque ambos forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura y lo que somos hoy. Pero reconocer eso no significa ignorar el dolor y las heridas históricas que existieron. Creo que podemos entender los dos casos: el legado cultural que quedó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas”.

A pesar de sus declaraciones, algunos internautas señalan que el mensaje que publicó no constituye una disculpa, mientras continúan “cancelándolo”. Esta polémica se dio previo a la serie de conciertos que tiene programados en Latinoamérica, los cuales, hasta el momento, no han sido cancelados.