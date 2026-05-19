Tianguis de Mamá Lucha 2026: las ofertas de Bodega Aurrera que le van a dar un respiro a tu cartera hasta el 21 de mayo

Bodega Aurrera activó una nueva edición del famoso Tianguis de Mamá Lucha, una campaña que cada semana se convierte en salvavidas para miles de familias mexicanas que buscan ahorrar en el súper.

Las promociones estarán disponibles hasta el próximo 21 de mayo de 2026, tanto en tiendas físicas como en línea, aunque las sucursales Express quedan fuera de la jugada.

Las mejores ofertas del Tianguis de Mamá Lucha hasta el 21 de mayo

Entre las promociones más llamativas aparecen varias frutas y verduras que suelen desaparecer rapidísimo de los anaqueles. Estas son algunas de las ofertas más buscadas:

Frutas y verduras en oferta

Cebolla blanca a $22.00 la malla.

Aguacate Hass a $32.50 la malla.

Jitomate a $55.00 el kilo.

Nopal a $42.90 el kilo.

Limón agrio a $35.00 la malla.

Cebolla blanca a $34.00 el kilo.

Sandía a $15.00 el kilo.

Melón Chino a $25.00 el kilo.

Manzana Fuji en bolsa a $35.00 el kilo.

Manzana Pink Ladi en bolsa a $53.00 el kilo.

Piña Miel a $20.00 el kilo.

Tomate verde a $46.90 el kilo.

Cebolla morada a $40.00 el kilo.

Plátano Chiapas a $24.00 el kilo.

Aguacate Hass a $55.00 el kilo.

Pepino a $22.00 el kilo.

Jícama a $30.00 el kilo.

Papa a $40.00 la malla.

Papa blanca a $68.00 el kilo.

Naranja a $26.50 el kilo.

Toronja a $32.00 el kilo.

Mandarina a $45.00 el kilo.

Manzana Red Delicious a $39.00 el kilo.

Perón Golden Chihuahua a $58.00 el kilo.

Pera Bosc a $35.00 el kilo.

Ciruela a $60.00 el kilo.

Pera de Anjou a $48.00 el kilo.

Mamey a $48.90 el kilo.

Kiwi a $89.00 el kilo.

Papaya a $41.90 el kilo.

Mango Paraíso a $34.00 el kilo.

Mango Ataúlfo a $34.00 el kilo.

Plátano Macho a $38.90 el kilo.

Plátano Dominico a $42.90 el kilo.

Chile Serrano a $84.00 el kilo.

Chile Cuaresmeño a $29.00 el kilo.

Brócoli a $62.00 el kilo.

Calabaza Japonesa a $34.90 el kilo.

Zanahoria a $18.00 el kilo.

Apio a $38.90 el kilo.

Lechuga Romana a $22.00 la pieza.

Lechuga Orejona a $24.99 la pieza.

Elote blanco a $14.50 la pieza.

Chayote sin espinas a $38.90 el kilo.

Perejil a $10.00 el manojo.

Epazote a $16.90 el manojo.

Acelga a $12.90 el manojo.

Espinaca a $13.90 el manojo.

Cilantro a $12.90 el manojo.

Uva Red Globo a $98.00 el kilo.

Uva verde en charola a $118.00 el kilo.

Aunque hay productos que siguen arriba de lo que muchos consumidores quisieran pagar, el Tianguis de Mamá Lucha mantiene varios precios competitivos frente a otras cadenas de supermercados que también lanzaron promociones esta semana.

Tips para aprovechar mejor las ofertas de Bodega Aurrera

Ir al súper sin estrategia puede convertir cualquier ahorro en una trampa silenciosa. Por eso, si quieres sacarle todo el jugo al Tianguis de Mamá Lucha, hay algunos trucos que pueden ayudarte:

Compra temprano

Los productos con mayor descuento suelen agotarse rápido, especialmente aguacate, jitomate y frutas de temporada.

Haz una lista

Entrar “nomás a ver” puede terminar en carrito lleno de antojos y cartera vacía.

Compara precios

Aunque varias cadenas tienen promociones simultáneas, algunos productos cambian mucho de precio dependiendo de la tienda.

Aprovecha productos de temporada

Las frutas de temporada suelen tener mejor precio, mejor sabor y duran más.