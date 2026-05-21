¿Hay 2x1 para la Final Pumas vs Cruz Azul? Esto es todo lo que tienes que saber sobre el jueves de 2x1 en Ticketmaster

La Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul ya se convirtió en uno de los eventos deportivos más buscados del año en México. Las escuadras universitaria y cementera chocarán este jueves 21 de mayo y el próximo domingo 24 de mayo; sin embargo, la afición disputó un duelo previo: la compra de boletos en la plataforma de Ticketmaster.

La posterior a la venta oficial, la boletera lanzó su ya clásico jueves de 2x1 en boletos, algo que encendió todavía más la conversación en redes sociales y provocó que millones que no alcanzaron entradas tuvieran la esperanza de que se liberara algún lugar.

Cómo funciona el 2x1 de Ticketmaster

La promoción de Ticketmaster 2x1 forma parte de las campañas especiales que la boletera ha impulsando en México para distintos espectáculos, conciertos y eventos deportivos.

Para acceder a la promoción, los usuarios deben entrar directamente al apartado de la promoción y buscar la disponibilidad del evento que desean en Ticketmaster, elegir las zonas participantes y completar el proceso antes de que la disponibilidad desaparezca.

Entonces, ¿hay boletos para la final Pumas vs Cruz Azul al 2x1 en Ticketmaster o no?

En la plataforma oficial ya aparece el mensaje de “sin disponibilidad” para varios sectores tanto del duelo de ida como de la vuelta.

El partido de ida se juega este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 8:00 pm, mientras que la vuelta será el domingo 24 de mayo en Ciudad Universitaria a las 7:00 pm.

Polémica en la venta de boletos para la Final del Clausura 2026

La expectativa por esta Final no solo desató polémica en redes sociales. También provocó reclamos masivos por las fallas en plataformas de compra. Usuarios denunciaron que Ticketmaster colapsó en distintos momentos durante la preventa y venta general.

Algunos aficionados aseguraron haber pasado horas dentro de la fila virtual solo para descubrir que ya no había entradas disponibles. Otros denunciaron que fueron expulsados automáticamente del sistema cuando estaban a punto de pagar.

Mientras tanto, la reventa comenzó a moverse, provocando que entradas que originalmente costaban menos de mil pesos se ofrezcan por cantidades que multiplican duramente su valor original en plataformas externas.

Una Final con sabor histórico en la Liga MX

Más allá de la pelea por boletos, esta serie tiene ingredientes suficientes para convertirse en una de las finales más recordadas de los últimos años.

Pumas vuelve a disputar una Final después de varios torneos lejos del protagonismo, mientras que Cruz Azul busca sumar otra estrella y terminar de consolidar su regreso a los primeros planos del futbol mexicano.