Miroslava Montemayor sufrió 16 microfracturas en la columna por una “enfermedad ultra rara” La conductora Miroslava Montemayor reveló nuevos detalles sobre su estado de salud, tras una cirugía que la llevó a ausentarse (@miroslavamont)

La presentadora deportiva Miroslava Montemayor compartió nuevos detalles sobre su estado de salud, después de pasar por una cirugía debido a una fractura.

Después de que Miroslava Montemayor anunciara en marzo de este año que se tomaría un descanso de la televisión para someterse a una intervención quirúrgica, la conductora regresó a TNT Sport a finales de abril, mientras que recientemente reveló cuál fue la causa de su ausencia.

De acuerdo con lo informado por Miroslava Montemayor en sus redes sociales, la presentadora se tuvo que ausentar de la televisión debido a una fractura de cadera derecha y 6 microfracturas en la columna vertebral derivadas de una “enfermedad ultra rara”.

¿Qué le pasó a Miroslava Montemayor y qué enfermedad tenía?

Miroslava Montemayor se tuvo que alejar de la conducción de la UEFA Champions League debido a una cirugía derivada de una fractura en la cadera derecha y 6 microfracturas en la columna vertebral.

Según lo compartido por la propia Miroslava Montemayor, la fractura y microfracturas se debieron a una “enfermedad ultra rara”, llamada osteomalacia inducida por tumor (OIT) o también conocida como osteomalacia oncogénica, la cual, de acuerdo con la presentadora, en México solo ha registrado 22 casos.

“No fue solo una fractura de cadera derecha, fueron también 16 microfracturas en la columna vertebral y a punto de fracturarse la cadera izquierda, esto no pasó de la noche a la mañana y se llama OSTEOMALACIA INDUCIDA POR TUMOR o también llamada OSTEOMALACIA ONCOGÉNICA, considerada una enfermedad ultra rara”. Fue parte de lo compartido por Miroslava Montemayor sobre su estado de salud.

A pesar de la enfermedad, Miroslava Montemayor compartió que actualmente ya casi no presenta dolores y que sus huesos han regresado poco a poco a ser más fuertes.

¿Qué es la osteomalacia inducida por tumor (OIT)?

De acuerdo con información de Mayo Clinic, la osteomalacia oncogénica, también conocida como osteomalacia inducida por tumores (OIT), es un trastorno caracterizado por la pérdida de fosfato urinario debido a una mayor producción del factor de crecimiento de fibroblastos 23 (FGF23) por parte de un tumor mesenquimal subyacente.

Esta enfermedad ocasiona una reducción significativa del fosfato sérico, lo que provoca dolor óseo, debilidad muscular, deformidades esqueléticas y fracturas recurrentes, como en el caso de Miroslava Montemayor.

Mientras tanto, algunos de los principales desafíos que enfrentan los pacientes con OIT son el diagnóstico de esta enfermedad, pues en promedio se pueden tardar hasta casi tres años en identificarla, y la localización del tumor productor de FGF23.