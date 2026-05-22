¿Un pase? Así puedes obtener boletos para el Mundial 2026 con ayuda de Visa y ‘Ted Lasso’

Ted Lasso te lleva al Mundial Visa lanzó una campaña con Jason Sudeikis que ofrecerá beneficios a tarjetahabientes. (Especial)

Visa presentó “Pásala para Ganar”, su nueva campaña global rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la que busca convertir el gol más simple del futbol en una experiencia interactiva para millones de aficionados, ademas de ofrecer la oportunidad de acudir a uno de los partidos que se celebrarán en el evento.

La estrategia está encabezada por Jason Sudeikis, quien aparece recorriendo Estados Unidos, México y Canadá en una narrativa que inevitablemente recuerda al fenómeno de Ted Lasso.

La compañía de pagos, Visa, explicó que la campaña parte de una idea sencilla: así como un toque al balón puede cambiar un partido, un “tap” con la tarjeta puede simplificar la experiencia de los aficionados durante el torneo.

Bajo ese concepto, la marca desplegará promociones, experiencias en vivo y dinámicas digitales en los tres países sede del Mundial.

¿Quiénes podrán obtener boletos para partidos del Mundial 2026 con esta promoción de Visa?

En México, los tarjetahabientes elegibles podrán registrarse para participar por boletos para partidos de la Copa del Mundo de 2026. Los ganadores serán seleccionados al azar y notificados durante las primeras semanas de junio, según informó la empresa.

El eje publicitario está protagonizado por Sudeikis, actor reconocido mundialmente por interpretar a Ted Lasso, personaje que ayudó a popularizar una visión más emocional y optimista del futbol entre las audiencias internacionales. En el anuncio, el actor utiliza su tarjeta Visa durante distintas experiencias relacionadas con el Mundial, mientras la campaña insiste en la idea de eliminar “fricciones” al momento de pagar.

La estrategia también reúne a figuras internacionales del futbol como Lamine Yamal, Erling Haaland, Christian Pulisic y Jorge Campos, además del narrador Andrés Cantor. Todos participan en un spot que busca transmitir la emoción instantánea que genera un gol.

“El futbol tiene esta forma fenomenal de convertir los momentos más simples en algo inolvidable”, señaló Sudeikis al presentar la campaña. Visa, por su parte, aseguró que busca acercar a los aficionados a la experiencia del Mundial a través de contenidos digitales, redes sociales, activaciones en estadios y colaboraciones con creadores de contenido.

Como parte de las actividades presenciales, la empresa instalará espacios llamados “Tap In Studio” en algunas ciudades sede del torneo.

Ahí combinará experiencias inmersivas relacionadas con futbol, arte y cultura para los asistentes.

Visa también anunció una vertiente social llamada “Tap In to Impact”, con la que invertirá 600 mil dólares en organizaciones de apoyo comunitario de los países anfitriones.

En México, los recursos estarán destinados a Pro Mujer, mientras que en Estados Unidos y Canadá colaborará con SCORE y Futurpreneur, respectivamente.