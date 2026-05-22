La historia de Alejandro Marcovich y Caifanes: ¿Por qué fue la ruptura? La salida de Alejandro Marcovich de Caifanes marcó la primera separación de la banda; conoce qué pasó entre él y Saúl Hernández (CUARTOSCURO.COM y @alejandro_marcovich)

Tras la reciente noticia sobre el estado de salud de Alejandro Marcovich, donde se dio a conocer que sufrió un derrame cerebral que lo mantiene en estado de coma, ha vuelto a resurgir su historia con Caifanes.

Alejandro Marcovich se unió a Caifanes en 1989 y se separaría de la banda tras el lanzamiento del álbum “El nervio del volcán” en 1994; siendo el 18 de agosto de 1995 en San Luis Potosí el último concierto de la agrupación, marcando el primer fin de Caifanes.

¿Por qué se separó Caifanes?: La pelea entre Saúl Hernández y Alejandro Marcovich

La salida de Alejandro Marcovich de Caifanes ha sido una de las separaciones más habladas en la historia del rock en español, pues marcó el fin de la banda en su mayor apogeo.

De acuerdo con lo señalado por el propio Alejandro Marcovich, el principal motivo de su salida de la banda fueron las diferencias creativas, pues este no estaba de acuerdo con el liderazgo y dirección de Saúl Hernández, vocalista y fundador de Caifanes.

Las peleas internas y diferencias llevaron a la ruptura de la banda en 1995, a pesar del gran éxito que tuvo su recién lanzado álbum “El nervio del volcán”.

Tras su salida, Saúl Hernández continuó su carrera musical con una nueva banda llamada Jaguares. Sin embargo, en 2011 Caifanes, con Alejandro Marcovich incluido, se volvieron a reunir en los escenarios del festival Vive Latino.

A pesar de la reunión en escenarios, los conflictos internos dentro de la banda continuaron, por lo que, en 2014, se volvería a anunciar la salida de Alejandro Marcovich, aunque esta vez sería la definitiva, pues desde entonces Caifanes ha continuado sin él.

Mientras que, en 2015, Marcovich publicaría su libro autobiográfico “Vida y música de Alejandro Marcovich”, el cual, entre otras cosas, abordaba su pelea con Saúl Hernández y su separación de Caifanes.