Los gustos que postergamos… hasta que el Hot Sale los hace posibles

Durante esta temporalidad, que se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio, marcas como Elektra se suman con hasta 60% de descuento en productos seleccionados Foto: Cortesía

Hay un patrón silencioso en cómo compramos: no siempre postergamos por falta de interés, sino por cómo percibimos el gasto. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el gasto de los hogares en México se concentra en rubros básicos como vivienda, transporte y alimentos[1], dejando mucho menos margen para bienes duraderos o consumo discrecional. Es decir, no es que no queramos darnos ciertos gustos, es que rara vez parecen prioridad.

No es que no sean importantes, es que siempre hay algo antes. Y es así, que esas comodidades extra se van quedando para después.

El Hot Sale, del 25 de mayo al 2 de junio, cambia por unos días esa conversación interna. No porque invite a comprar más, sino porque abre una ventana distinta: la posibilidad de acceder a eso que ya querías, pero en mejores condiciones.

Ese celular que ya no responde igual, la computadora que se vuelve lenta o incluso un colchón en el que ya no descansas como antes, no aparecen de la nada en Hot Sale. Son compras que llevan meses, o incluso años, en evaluación silenciosa. Lo interesante es que, cuando coinciden con una temporalidad promocional, dejan de sentirse como un gasto aislado y se convierten en una decisión más racional.

Aquí hay un dato poco considerado: los bienes duraderos (como electrodomésticos, muebles o tecnología) suelen tener ciclos de reemplazo más largos en México que en otros mercados, no necesariamente porque duren más, sino porque se priorizan menos en el gasto cotidiano. Eso hace que cuando finalmente se compran, el impacto en calidad de vida sea mucho más evidente.

Durante esta temporalidad, que se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio, marcas como Elektra se suman con hasta 60% de descuento en productos seleccionados Foto: Cortesía (Vladimir Poplavskis)

No todo lo que se posterga es superficial. A veces, invertir en tecnología, descanso o herramientas para el hogar también tiene efectos concretos en la rutina: un refrigerador más eficiente puede ayudar a optimizar el consumo de energía; un scooter puede reducir tiempos de traslado en trayectos cortos; y un colchón adecuado puede mejorar algo tan básico —y tan importante— como la calidad del sueño.

Durante esta temporalidad, que se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio, marcas como Elektra se suman con hasta 60% de descuento en productos seleccionados, además de un 15% adicional al comprar por primera vez desde su app, lo que modifica la ecuación mental del consumidor: lo que antes parecía lejano, se vuelve viable.

Pero hay un segundo factor clave que pocas veces se menciona: el uso estratégico del financiamiento. En México, una gran parte de las compras de mayor valor se realiza bajo esquemas de pago diferido. Opciones de pago como Préstamo Elektra permiten distribuir el gasto en el tiempo, lo que facilita acceder a bienes que de otra forma se seguirían postergando.

No todo lo que se pospone es caro (pero sí significativo)

A veces no se trata de una pantalla o una moto. También entran en esta categoría cosas más pequeñas pero constantes: renovar ropa, invertir en productos de belleza y salud o mejorar espacios del hogar. Son decisiones que no parecen urgentes, pero que sí impactan cómo te sientes en tu día a día.

Si algo vale la pena en este tipo de temporalidades, es usarlas como punto de decisión. No para acumular, sino para resolver pendientes reales. Desde celulares, cómputo y consolas, hasta línea blanca, muebles, herramientas o incluso motos, el criterio cambia cuando entiendes que no estás comprando “algo extra”, sino resolviendo algo que ya llevaba tiempo en pausa.

El Hot Sale no crea necesidades. Las hace visibles. Y a veces, también las hace posibles.

Acerca de Elektra

Con más de 75 años de experiencia, Elektra es una de las principales cadenas de retail y servicios financieros en México y América Latina. A través de un ecosistema omnicanal que integra más de 1,200 puntos de contacto, elektra.mx y su App, ofrece soluciones y servicios en tecnología, hogar, movilidad, conectividad y más. Al promover la inclusión financiera, Elektra no solo equipa hogares, sino que impulsa los sueños y la prosperidad de millones de familias en México y la región. Conoce más: www.elektra.mx.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022. INEGI. https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/