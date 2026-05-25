El Mundial llega al FC26 sin licencia este 27 de mayo, así será el modo de juego de la Copa del Mundo

Copa del Mundo FC26 Estrenará su expansión de la Copa del Mundo con 50 selecciones disponibles, estadios inspirados en las sedes reales y juego cruzado entre plataformas.

La experiencia de la Copa Mundial del Fútbol en EA Sports FC26 estará disponible a partir del próximo miércoles 27 de mayo. Los usuarios podrán descargar y jugar la actualización sin costo adicional, donde podrán seleccionar cualquier etapa del torneo y elegir entre las selecciones clasificadas para el Mundial de la FIFA 2026.

A diferencia de otros campeonatos, esta actualización llega sin la licencia oficial de la FIFA, lo que podría comprometer la vivencia interactiva al contar con elementos muchos más genéricos dentro de juego, como la identidad gráfica y recursos asociados tradicionalmente con la Copa del Mundo.

Entre las características que ofrece esta expansión, los jugadores podrán elegir entre disputar partidos unitarios, encuentros en Fase de Grupos o eliminación directa, así como recrear enfrentamientos con alineaciones, estadios y uniformes actualizados.

Modos de juego dentro de la expansión Copa del Mundo del FC26

En el Modo Torneo, los usuarios tienen la oportunidad de experimentar el recorrido completo del torneo mundialista, desde el partido inaugural hasta la clausura. EA Sports promete una experiencia mucho más inmersiva a través de una presentación auténtica del campeonato, así como intros cinematográficas, porras canónicas de los aficionados y estadios fielmente inspirados en las sedes originales del Mundial.

También estará disponible el Modo Torneo Online, donde los jugadores podrán competir con rivales alrededor del mundo. El juego cruzado entre plataformas permitirá la competencia entre consolas de PlayStation, Xbox y PC.

Ante la falta de la licencia de la FIFA en esta edición, los desarrolladores buscan compensar la experiencia de juego con la garantía de una expansión envolvente. Con 50 selecciones disponibles para jugar en distintos modos en la Copa del Mundo, EA Sports aseguró que la apariencia de todos los elementos mundialistas será lo más auténtica posible, para así conservar la emoción del evento mas grande del fútbol mundial.