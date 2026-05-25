Hot Sale 2026 de Banorte: así puedes aprovechar y tener hasta 12 mil pesos de bonificación

Banorte Hot Sale 2026 La institución bancaria ofrece hasta 12 mil pesos de bonificación este Hot Sale 2026.

Uno de los periodos más importantes de ofertas masivas en México, el llamativo Hot Sale 2026, arranca este lunes 25 de mayo con miles de promociones, descuentos y meses sin intereses en compras digitales, además de ofrecer bonificaciones en tarjetas de crédito, como es el caso de la institución financiera Banorte.

Esta campaña de comercio electrónico reúne a cientos de marcas que realizan promociones especiales y descuentos significativos en distintas categorías de sus productos, desde moda y electrodomésticos, hasta viajes, con el objetivo de impulsar el ‘e-commerce’ (compra y venta en línea).

¿Hasta cuándo estará disponible el Hot Sale 2026 en México?

Consolidándose como uno de los eventos de comercio digital más importantes del país, el Hot Sale habilita sus promociones y descuentos a partir de este lunes 25 de mayo hasta el martes 2 de junio de 2026, aproximadamente una semana completa para que los consumidores y consumidoras aprovechen los beneficios dela camapaña.

Sin embargo, el Hot Sale no ofrece únicamente descuentos directos, ya que también se activarán promociones especiales para tarjetas bancarias, pagos diferidos y meses sin intereses.

A su vez, como estrategia para incrementar las compras durante estos días y beneficiar el historial crediticio, la institución bancaria Banorte proporcionará significativas bonificaciones para sus usuarias y usuarios, las cuales alcanzan hasta la cantidad de 12 mil pesos mexicanos.

Beneficios de Banorte durante el Hot Sale 2026: ¿cómo recibir las bonificaciones?

Para poder acceder a la ventaja de las bonificaciones que Banorte ofrece para este Hot Sale 2026, primero deberás descargar la aplicación móvil Tu tarjeta favorita y llenar correctamente los datos para registrar tu participación como tarjetahabiente de la institución.

Una vez que te hayas registrado y mantengas tu aplicación, podrás activar todas las promociones de Banorte en el apartado Hot Sale; alrededor de 48 marcas ofrecen descuentos y promociones especiales con la entidad.

En cuanto a la Tarjeta de Crédito Digital, la cual deberá ser usada de forma exclusiva en las compras para hacer válida la bonificación, el cashback dependerá del monto acumulado de las transacciones realizadas durante la campaña de descuentos; se realizará de la siguiente manera:

$2,000 de bonificación por compras de $12,000-19,999 .

de bonificación por compras de . $5,000 de bonificación por compras de $20,000-29,999 .

de bonificación por compras de . $9,000 de bonificación por compras de $30,000-44,999 .

de bonificación por compras de . $12,000 de bonificación por compras mayores a $45,000.

Mientras que, en el caso de la Tarjeta de Débito, Banorte ofrecerá el 10% de bonitficación en compras realizadas con tarjeta digital en cualquier comercio en línea del país, además cuenta con un 10% adicional si la persona cuenta con su nómina en la institución bancaria y una tarjeta de regalo de Amazon de $250 pesos.

No obstante, los beneficios para la tarjeta de débito sólo aplicará si la usuaria o usuario no cuenta con tarjeta de crédito en Banorte y deberán acumular un mínimo de $4,000 mil pesos en compras.

Marcas con promociones de Banorte este Hot Sale 2026

Además de las bonificaciones, tarjetahabientes de Banorte podrán gozar de promociones especiales y descuentos en diversas marcas en línea; entre ellas, se encuentran:

Office Depot.

Reebok.

Expedia.

Aeromexico.

Shasa.

Buscalibre.

Abercrombie & Fitch.

Por nombrar algunas, ya que los beneficios se extienden en casi 50 marcas para este Hot Sale 2026, las cuales ofrecen servicios de viajes, vestimenta, calzado, tecnología y muebles.