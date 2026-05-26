Resultados Lotería Nacional 26 de mayo: números ganadores del Sorteo Mayor 4013

Sorteo Mayor 4013 de la Lotería Nacional Este martes 26 de mayo se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 4013 de la Lotería Nacional se celebra este martes 26 de mayo con una bolsa millonaria en juego, que incluye premios que mantienen a la expectativa a los participantes de esta edición por conocer los números ganadores.

Los cachitos estuvieron dedicados al 70 aniversario de la Torre Latinoamericana, uno de los símbolos arquitectónicos más representativos del Centro Histórico de la capital del país.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor 4013?

La edición 4013 conservó una bolsa global de 66 millones 99 mil pesos. El premio mayor correspondió a 21 millones de pesos distribuidos en tres series de siete millones cada una, formato que distingue a este sorteo dentro de los productos tradicionales de la Lotería Nacional.

Los participantes que adquirieron un cachito de 30 pesos aspiraron a ganar hasta 350 mil pesos. Además del premio principal, el sorteo contempló 18 mil 760 premios y reintegros.

Transmisión en vivo resultados del Sorteo Mayor 4013 de la Lotería Nacional

La ceremonia se transmite a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde los niños gritones anunciarán cada una de las combinaciones ganadoras frente a los asistentes y espectadores conectados en línea.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 4013 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor 4013 comienza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 4013?

Los números ganadores pueden revisarse en expendios autorizados y mediante el verificador digital disponible en los canales oficiales de la Lotería Nacional. La herramienta permite ingresar el número y la serie del billete para confirmar de manera inmediata si existe algún premio.

Los resultados completos también son difundidos a través de redes sociales y plataformas institucionales, lo que facilita el acceso rápido a la información oficial desde cualquier dispositivo conectado a internet.