¿Hay alacranes en el Metro CDMX? Información actualizada de los presuntos casos

STC Metro Ciudadanos viajan con incertidumbre en el Metro de la CDMX por avistamientos y picaduras de alacranes en diversas líneas de la red.

Las recientes apariciones de escorpiones en diversas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX están generando entre los pasajeros miedo e incertidumbre durante sus traslados.

¿Cuál es el incidente más reciente de picadura de alacrán en el Metro?

En días recientes se dio a conocer que un hombre fue picado por un arácnido; los hechos ocurrieron el pasado 24 de mayo mientras viajaba en la línea 2 del colectivo, en la estación Tasqueña.

Al sentir la picadura y notar al pequeño alacrán, el pasajero solicitó apoyo de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes de manera inmediata lo auxiliaron.

Aunque estos incidentes no ocurren de forma constante, esta noticia despertó la inquietud de los usuarios que usan este servicio por conocer en qué estaciones del subterráneo podrían encontrarse con estos ejemplares.

¿En qué estaciones del metro puedo encontrar alacranes?

Si bien las autoridades capitalinas no han emitido un comunicado de manera oficial que declare a estos arácnidos como una plaga, es probable que si viajas por las Líneas 1, 2, 3 y 8, puedas observar a estos animalitos durante tus trayectos.

¿Qué hacer en caso de picadura?

Es importante que te mantengas alerta en caso de sentir alguna picadura mientras viajas en el metro. En caso de haber sufrido un pinchazo, las autoridades recomiendan:

Mantener la calma.

Pedir apoyo al personal de PBI de la estación.

Retirar objetos ajustados como pulseras, anillos, relojes o cadenas.

Evitar succionar, frotar o presionar la herida.

Recuerda que las altas temperaturas de la temporada, sumadas a las recientes remodelaciones de la red, facilitan la proliferación y el desplazamiento de estas especies, así que ponte alerta; cualquier reporte es clave para que puedas viajar de forma segura.