¿Cuándo se estrena Toy Story 5 en México? Fecha y precio que se perfila para la palomera en cines. (Pixar - Cinemex)

El regreso de una de las franquicias más exitosas de Pixar está cada vez más cerca. Toy Story 5 llegará a salas mexicanas durante el verano de 2026 y, junto al estreno, comenzaron a aparecer detalles sobre uno de los artículos que más expectativa generan entre coleccionistas: las palomeras oficiales de cine.

Mientras Disney y Pixar preparan el estreno de la nueva película protagonizada por Woody, Buzz y Jessie, Cinemex ya reveló los primeros diseños de sus coleccionables, además de confirmar información importante sobre la preventa de boletos.





¿Cuándo se estrena Toy Story 5 en México?

Toy Story 5 llegará oficialmente a los cines el próximo 19 de junio de 2026, fecha confirmada por Disney y Pixar para el estreno de la nueva entrega.

La quinta entrega volverá a reunir a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y otros personajes clásicos, aunque ahora la historia pondrá especial atención al choque entre juguetes tradicionales y la tecnología.

La trama mostrará cómo Bonnie comienza a prestar mayor atención a una tablet inteligente llamada Lilypad, situación que obligará a los juguetes a enfrentar nuevos retos mientras intentan mantenerse presentes en el tiempo de juego.

La película será dirigida por Andrew Stanton, conocido por participar en proyectos como WALL-E y Buscando a Nemo.

Preventa de boletos y lo que se sabe del lanzamiento

Lo que sí confirmó Cinemex es que la preventa de boletos comenzará el jueves 28 de mayo de 2026.

La cadena también adelantó que existirán “muchas sorpresas más”, lo que abre la posibilidad de nuevos coleccionables, vasos temáticos o anuncios relacionados con la disponibilidad oficial de las palomeras.

Fecha y precio que se perfila para la palomera en cines

Respecto a las palomeras, Cinemex todavía no ha revelado precios oficiales ni fecha definitiva de venta. Sin embargo, tomando como referencia coleccionables anteriores, distintas estimaciones apuntan a que podrían rondar los 500 pesos.

También existen versiones que señalan que los combos completos podrían ubicarse alrededor de 528 pesos, mientras que otras filtraciones sugieren precios desde los 480 pesos para la palomera individual.





Así son las nuevas palomeras de Toy Story 5

La cadena de cines confirmó dos modelos inspirados en personajes icónicos de la franquicia: Hamm y Buzz Lightyear.

La versión de Buzz presenta un diseño tridimensional y retoma elementos vistos anteriormente, aunque incorpora modificaciones como mayor tamaño, botones más notorios y detalles inspirados en las versiones más recientes del personaje.

Por su parte, la palomera de Hamm mantiene una apariencia similar al juguete visto en las películas, incluyendo una ranura que permite utilizarla también como alcancía.