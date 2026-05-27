Converse Pride 2026: precios, modelos y significado de la nueva colección

Converse lanza "Siempre orgullosos de ser" Foto: Converse

Es un buen momento para reavivar la conversación sobre identidad, inclusión y la diversidad que sigue creciendo a nivel global Temas que Converse retoma para una de sus apuestas más representativas: su colección Pride 2026. Bajo el nombre “Siempre orgullosos de ser”, la marca no solo presenta nuevos diseños, sino que refuerza un mensaje claro: el orgullo no es una tendencia, es una forma de resistencia constante.

Lejos de tratarse de una campaña pasajera, Converse plantea el Pride como un compromiso permanente. Esta nueva edición fue desarrollada con la participación de colaboradores LGBTQIA+, lo que le da un enfoque auténtico y profundamente conectado con la comunidad.

Converse lanza "Siempre orgullosos de ser" Foto: Converse

Una colección que nace desde la historia y la resistencia

El concepto detrás de Pride 2026 no surge al azar. La colección se inspira directamente en la bandera original creada por el artista y activista Gilbert Baker, quien entendía el arte como una herramienta de transformación social.

Desde esa raíz, Converse retoma el simbolismo de una bandera hecha a mano, construida desde la comunidad, para reinterpretarlo en clave contemporánea. La colección se convierte así en un homenaje a generaciones que han luchado por visibilidad, libertad y derechos.

Converse lanza "Siempre orgullosos de ser" Foto: Converse

Como parte de la narrativa, la marca plantea una idea poderosa: el orgullo no es estático, es un movimiento vivo que se construye todos los días desde la autenticidad.

¿Qué modelos de Converse se reinventaron para Pride 2026?

La colección Pride 2026 toma algunas de las siluetas más icónicas de la marca y las transforma con elementos que evocan identidad y expresión individual. Entre los modelos destacados se encuentran:

Chuck 70 Hi

Chuck Taylor All Star Hi

Chuck Taylor All Star Ox

Cada uno incorpora detalles cuidadosamente diseñados:

Costuras multicolor inspiradas en la bandera Pride

Materiales con acabado artesanal como canvas lavado

Suelas translúcidas con arcoíris integrado

Parches y gráficos tipo DIY

Mensajes positivos que refuerzan identidad y comunidad

Converse lanza "Siempre orgullosos de ser" Foto: Converse

El resultado es una colección que no solo apuesta por la estética, sino por contar una historia en cada par.

Uno de los puntos más relevantes de esta colección es que no se limita al diseño. Converse plantea Pride como un espacio de pertenencia, donde la creatividad y la autoexpresión funcionan como herramientas de cambio social.

La campaña “Siempre orgullosos de ser” se posiciona así como un recordatorio de que la autenticidad sigue siendo una forma de resistencia, especialmente en contextos donde la diversidad aún enfrenta desafíos.

Converse lanza "Siempre orgullosos de ser" Foto: Converse

Disponibilidad y precios en México

La colección Converse Pride 2026 estará disponible:

Desde el 26 de mayo en línea

A partir del 28 de mayo en tiendas físicas

Con precios que van de $1,899 a $2,399 pesos, y una amplia gama de tallas, la marca busca mantener accesible esta propuesta para distintos públicos.