Hot Sale 2026: TCL lanza descuentos de hasta 55% en pantallas QLED y QD-MiniLED para transformar tu sala

Hot Sale 2026: TCL lanza descuentos de hasta 55%: pantallas QLED y QD-MiniLED para transformar tu sala

El Hot Sale 2026 ya arrancó en México y, las pantallas inteligentes, son algunos de los artículos más buscados. En medio de la fiebre mundialista, TCL decidió poner sobre la mesa un grupo de ofertas agresivas con descuentos de hasta 55% en algunos de sus modelos más avanzados.

La marca, reconocida por su crecimiento en el mercado de tecnología de consumo, prepara una temporada donde las televisiones de gran formato, resolución avanzada y funciones inteligentes buscan convertirse en la mejor opción de las compras en línea.

Las pantallas QLED y QD-MiniLED son las estrellas de la temporada

Dentro de las promociones de Hot Sale, TCL está impulsando especialmente sus líneas con tecnologías QLED y QD-MiniLED, dos formatos que han ganado terreno por ofrecer imágenes más brillantes, negros profundos y mejor definición en escenas rápidas, algo clave para deportes y gaming.

Opciones para quienes buscan calidad sin gastar una fortuna

Entre los modelos de entrada aparecen las series S451 y S453, pensadas para usuarios que quieren dar el salto a una experiencia inteligente sin vaciar la cartera. Estas televisiones ofrecen resolución optimizada y acceso a plataformas de streaming, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan modernizar su espacio.

La experiencia QLED toma fuerza en México

Las series Q5K, Q3K, Q6K y Q7K representan la apuesta de TCL para quienes quieren una experiencia visual más inmersiva. La tecnología QLED mejora la intensidad de color y el contraste, logrando imágenes más vibrantes para películas, conciertos y videojuegos.

Además, uno de los modelos que más atención está generando es la Q6K, disponible en versiones de 55, 65 y 75 pulgadas, gracias a los descuentos especiales anunciados durante esta temporada.

QD-MiniLED, la tecnología que quiere convertir tu sala en un cine

En la parte premium del catálogo aparecen las series QM64L, QM7K, QM6K y QM5K, enfocadas en consumidores que buscan una experiencia más cercana a lo real.

La tecnología QD-MiniLED combina altos niveles de brillo con negros mucho más precisos, permitiendo que las imágenes tengan mayor profundidad y realismo. Esto resulta especialmente atractivo para quienes disfrutan películas en alta definición o videojuegos con gráficos avanzados.

Uno de los equipos más llamativos es la pantalla QM64L de 75 pulgadas, que forma parte de las promociones con descuentos más agresivos de la campaña.