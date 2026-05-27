Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 27 de mayo 2026: estas son las ofertas que te ayudarán a ahorrar en frutas y verduras

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 27 de mayo 2026: estas son las ofertas que están arrasando en frutas y verduras Subtítulo

Cada semana, el famoso Miércoles de Plaza es uno de los momentos favoritos para quienes buscan surtir la despensa sin terminar en números rojos en pleno fin de quincena. Este 27 de mayo de 2026, La Comer y Fresko lanzaron nuevas promociones en frutas, verduras y otros alimentos que no pueden faltar en la cocina mexicana.

Las mejores ofertas del Miércoles de Plaza HOY 27 de mayo

Entre las promociones más comentadas aparecen frutas de temporada y básicos de cocina que suelen subir de precio en otros supermercados.

Frutas y verduras en oferta

Sandía Charleston a $10.90 el kilo.

Piña Miel a $16.90 el kilo.

Mango Ataúlfo a $24.90 el kilo.

Papaya Maradol a $24.90 el kilo.

Estos descuentos forman parte de la campaña semanal de productos frescos que normalmente se activa cada miércoles en sucursales participantes de La Comer y Fresko. Además, en semanas recientes la cadena también ha mantenido promociones agresivas en artículos como pepino, cebolla blanca, tomate verde, limón, plátano y lechugas.

En medio de la competencia entre supermercados como Soriana, Walmart y Chedraui, las cadenas están apostando por precios atractivos para atraer más clientes a tienda física y compras en línea.

Consejos para aprovechar mejor las ofertas de La Comer y Fresko

Aunque las promociones pueden variar dependiendo de la sucursal y la disponibilidad, hay algunas recomendaciones que muchos compradores frecuentes ya aplican para ahorrar más: