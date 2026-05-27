Mina the Hollower: ¿De qué trata el juego y en qué consolas está disponible? (Nintendo)

Los amantes de las aventuras retro tienen un nuevo título en la mira. Mina the Hollower, la nueva propuesta de Yacht Club Games, finalmente está lista para llegar al mercado tras años de expectativa, posicionándose rápidamente como uno de los lanzamientos independientes más llamativos de 2026.

Inspirado en la estética clásica de los juegos de Game Boy, pero adaptado con mecánicas modernas, este videojuego mezcla exploración, combate, acción y una ambientación oscura que busca conquistar tanto a jugadores nostálgicos como a nuevas generaciones.

¿De qué trata Mina the Hollower?

Mina the Hollower es una aventura de acción en 8 bits protagonizada por Mina, una integrante del gremio conocido como los Vaciadores, especialistas en desplazarse bajo tierra. Su misión consiste en rescatar una isla maldita mientras enfrenta criaturas, descubre secretos y explora distintas zonas interconectadas.

La principal mecánica del juego gira alrededor del soterramiento, permitiendo a los jugadores esconderse bajo tierra para evitar ataques, cruzar obstáculos, descubrir caminos ocultos y superar distintos desafíos.

"Mina The Hollower" es ahora el juego MEJOR valorado del año con un 93 en MC con apenas un precio de 20$.



Lanzamiento el 29 de Mayo para todas las plataformas. pic.twitter.com/l3T2mqPgBP — Mr Bankai 🎮✨ Hablemos de videojuegos (@BankaiSakaii) May 27, 2026

Además de la exploración, el juego ofrece combates con múltiples armas, subarmas, objetos equipables y enfrentamientos contra jefes distribuidos en diversas regiones.

¿En qué consolas está disponible Mina the Hollower?

El lanzamiento oficial de Mina the Hollower está programado para el 29 de mayo de 2026 y llegará simultáneamente a varias plataformas.

Estas son las consolas y sistemas confirmados:

PC

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

PlayStation 5

Xbox Series

En Nintendo Switch 2, el título incorpora mejoras técnicas como mayores tasas de refresco, soporte HDR, resoluciones ampliadas y compatibilidad con funciones de ratón mediante Joy-Con 2.

Una aventura retro que busca convertirse en referente indie

El videojuego desarrollado por Yacht Club Games, responsables de Shovel Knight, apuesta por recuperar la esencia visual de los títulos clásicos, incorporando gráficos pixelados, música estilo chiptune y un diseño inspirado en aventuras retro.

La propuesta ofrece aproximadamente 20 horas de contenido, que pueden extenderse hasta 25 horas para quienes busquen completar todos los secretos disponibles.

Uno de los elementos más destacados es su sistema de rejugabilidad, pues incluye múltiples variantes de Nuevo Juego+, modificadores especiales y configuraciones que alteran la experiencia.

Combate, exploración y dificultad equilibrada

Mina the Hollower incorpora cinco armas principales intercambiables, 15 subarmas distintas y numerosos objetos que modifican habilidades y estilos de juego.

Su dificultad está diseñada para ofrecer retos constantes, con exploración abierta, zonas interconectadas y enfrentamientos exigentes, manteniendo una estructura que combina elementos clásicos con mecánicas modernas.

Con una propuesta centrada en la exploración, el combate y la nostalgia, Mina the Hollower apunta a convertirse en uno de los indies más comentados del año.