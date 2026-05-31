Dua Lipa y Callum Turner: Así fue la emotiva boda de la cantante (Fotos)

Dua Lipa y Callum Turner ¡Ha sido la gran sorpresa del fin de semana! Dua Lipa y el actor británico Callum Turner ya son marido y mujer (Instagram:@dualipa)

Dua Lipa hace realidad vivir su canción “Love Again”

Dua Lipa y Callum Turner se han casado oficialmente este domingo, ceremonia íntima que fue celebrada por la pareja en el Old Marylebone Town Hall en Londres, un lugar muy emblemático de bodas de las celebridades británicas.

Lejos de los grandes reflectores que suelen rodear a la intérprete de “New Rules”, la pareja optó por mantener en privado su bella boda, solamente acompañados de familiares y amigos muy cercanos.

Al terminar, salieron sonrientes tomados de la mano mientras les arrojaban pétalos y se retiraron en el clásico taxi negro londinense.

Un look nupcial de alta costura

Dua Lipa, siendo un ícono de la moda, decidió no llevar a cabo el tradicional vestido de novia de princesa y optó por una propuesta demasiado chic:

El atuendo: Con un elegante conjunto de dos piezas, chaqueta y falda de color blanco, diseñado por Daniel Roseberry para la casa francesa Schiaparelli y contaba con botones dorados.

Con un elegante conjunto de dos piezas, chaqueta y falda de color blanco, diseñado por Daniel Roseberry para la casa francesa y contaba con botones dorados. Los accesorios: Complementó el conjunto con guantes de satén blanco, zapatos de tacón de Christian Louboutin y un espectacular y llamativo sombrero blanco de ala ancha diseñado por Stephen Jones. Además, destacó un collar brillante Serpenti de la firma Bulgari

Por su parte, Callum Turner optó por un estilo más clásico, un traje azul marino con camisa y corbata que hiciera juego.

Su historia de amor y el compromiso

Dua Lipa y Callum Turner comenzaron su relación a principios de 2024 después de haberse conocido en un restaurante en Londres.

Pocos días después, saltaron las alarmas al ser vistos juntos en una fiesta posterior al estreno de la serie Masters of the Air.

Tras meses de un noviazgo, la cantante confirmó estar comprometida en una entrevista exclusiva con la edición británica de Vogue.

¿Habrá una gran fiesta en Italia?

¡Todo apunta a que sí! La pareja tiene planeado llevar a lo lejos su boda.

La celebración de tres días en Palermo, Sicilia (Italia). Se rumora que para este gran festejo italiano la lista de invitados incluirá a grandes personalidades del mundo de la música y el entretenimiento, uno de los nombres que más destaca es el del cantante británico Elton John.