Martes y Miércoles del Campo Soriana 2 y 3 de junio 2026: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar en tu despensa

El tradicional Martes y Miércoles del Campo de Soriana de este 2 y 3 de junio de 2026 ya está listo con los mejores descuentos en frutas, verduras, carnes y productos frescos, una estrategia que se ha convertido en una referencia para quienes buscan cuidar el bolsillo sin sacrificar calidad de lo que comen.

Para esta edición, Soriana apostó nuevamente por productos básicos de alta demanda, desde frutas de temporada hasta proteínas esenciales para la alimentación diaria. En La Crónica de Hoy te decimos todo lo que podrás encontrar.

¿Cuáles son las ofertas destacadas del Martes y Miércoles del Campo?

Entre los productos que más llaman la atención esta semana aparecen algunas frutas y verduras que suelen formar parte de las compras habituales de millones de mexicanos.

Las promociones más destacadas incluyen:

Frutas y verduras en oferta

Aguacate Hass: $29.80 por kilo

Jitomate saladet: $16.80 por kilo

Cebolla blanca: $18.90 por kilo

Papa blanca: $24.80 por kilo

Limón con semilla: $26.80 por kilo

Plátano Chiapas: $27.80 por kilo

Piña miel: $19.80 por kilo

Sandía con semilla: $9.80 por kilo

Melón chino: $18.50 por kilo

Zanahoria: $14.80 por kilo

Pepino verde: $21.80 por kilo

Manzana roja mediana: $36.90 por kilo

Carnes y proteínas con descuento en Soriana

Además de frutas y verduras, la cadena de supermercados también incluyó rebajas en algunos productos de proteína animal.

Pollo entero fresco: $42.90 por kilo

Pechuga de pollo sin hueso: $149.00 por kilo

Milanesa de pollo: $169.00 por kilo

Carne molida de res: $189.00 por kilo

Bistec de res: $199.00 por kilo

Chuleta de cerdo: $118.00 por kilo

Costilla de cerdo: $129.00 por kilo

Filete de tilapia: $119.00 por kilo

Consejos para aprovechar mejor las ofertas de Soriana

Si planeas visitar una tienda durante estos días, algunos hábitos pueden ayudarte a maximizar el ahorro:

Llega temprano a las tiendas para conseguir todo lo que necesitas

Planea tus comidas de la semana antes de comprar

Prioriza productos de temporada

Compara precios

Revisa promociones en línea

Con el aumento constante en los gastos del hogar, promociones como el Martes y Miércoles del Campo Soriana se mantienen como una alternativa para quienes buscan optimizar el presupuesto semanal.