Martes y Miércoles del Campo Soriana 2 y 3 de junio 2026: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar en tu despensa

El tradicional Martes y Miércoles del Campo de Soriana de este 2 y 3 de junio de 2026 ya está listo con los mejores descuentos en frutas, verduras, carnes y productos frescos, una estrategia que se ha convertido en una referencia para quienes buscan cuidar el bolsillo sin sacrificar calidad de lo que comen.
Para esta edición, Soriana apostó nuevamente por productos básicos de alta demanda, desde frutas de temporada hasta proteínas esenciales para la alimentación diaria. En La Crónica de Hoy te decimos todo lo que podrás encontrar.
¿Cuáles son las ofertas destacadas del Martes y Miércoles del Campo?
Entre los productos que más llaman la atención esta semana aparecen algunas frutas y verduras que suelen formar parte de las compras habituales de millones de mexicanos.
Las promociones más destacadas incluyen:
Frutas y verduras en oferta
- Aguacate Hass: $29.80 por kilo
- Jitomate saladet: $16.80 por kilo
- Cebolla blanca: $18.90 por kilo
- Papa blanca: $24.80 por kilo
- Limón con semilla: $26.80 por kilo
- Plátano Chiapas: $27.80 por kilo
- Piña miel: $19.80 por kilo
- Sandía con semilla: $9.80 por kilo
- Melón chino: $18.50 por kilo
- Zanahoria: $14.80 por kilo
- Pepino verde: $21.80 por kilo
- Manzana roja mediana: $36.90 por kilo
Carnes y proteínas con descuento en Soriana
Además de frutas y verduras, la cadena de supermercados también incluyó rebajas en algunos productos de proteína animal.
- Pollo entero fresco: $42.90 por kilo
- Pechuga de pollo sin hueso: $149.00 por kilo
- Milanesa de pollo: $169.00 por kilo
- Carne molida de res: $189.00 por kilo
- Bistec de res: $199.00 por kilo
- Chuleta de cerdo: $118.00 por kilo
- Costilla de cerdo: $129.00 por kilo
- Filete de tilapia: $119.00 por kilo
Consejos para aprovechar mejor las ofertas de Soriana
Si planeas visitar una tienda durante estos días, algunos hábitos pueden ayudarte a maximizar el ahorro:
- Llega temprano a las tiendas para conseguir todo lo que necesitas
- Planea tus comidas de la semana antes de comprar
- Prioriza productos de temporada
- Compara precios
- Revisa promociones en línea
Con el aumento constante en los gastos del hogar, promociones como el Martes y Miércoles del Campo Soriana se mantienen como una alternativa para quienes buscan optimizar el presupuesto semanal.