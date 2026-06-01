Martimiércoles Chedraui 2 y 3 de junio 2026: las mejores ofertas en frutas y verduras para ahorrar en la despensa

La primera semana de junio arrancó con una de las promociones más esperadas por miles de familias mexicanas. El tradicional Martimiércoles Chedraui ya tiene disponibles sus nuevas ofertas para este 2 y 3 de junio de 2026, una estrategia que cada semana convierte los pasillos de frutas y verduras en la mejor opción para quienes buscan estirar el presupuesto sin sacrificar calidad de lo que consumen.

Las ofertas aplican tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital de la cadena, aunque la disponibilidad puede variar dependiendo de cada sucursal.

Lista de ofertas destacadas del Martimiércoles Chedraui

Entre los productos más llamativos de esta edición aparecen varias frutas y verduras que forman parte de la alimentación diaria de millones de hogares.

Frutas en oferta con descuento en Chedraui

Sandía blanca rayada: $9,50 el kilo

Piña gota de miel: $16,50 el kilo

Melón amarillo: $15,90 el kilo

Jícama: $19.50 por kilo

Limón Colima: $20.00 el kilo

Plátano macho: $22,50 el kilo

Cebolla blanca: $26,50 el kilo

Toronja: $27.90 por kilo

Aguacate Hass en malla: $29.90

Manzana roja mediana: $34,50 el kilo

Aguacate Hass: $34,50 el kilo

Tomate bola: $34,90 el kilo

Mango Paraíso: $36,90 el kilo

Berenjena: $44.50 por kilo

Ensalada de tomate: $49.00 el kilo

Uva roja sin semilla: $54.90 el kilo

Manzana Fuji: 59,90 dólares el kilo

Ciruela: $59.90 por kilo

Carnes y pescados con descuento en Chedraui

Pechuga fresca con hueso anatómica de pollo — $139.00 el kilo

Pechuga de pollo corte americano — $42.90 el medio kilo

Molida fina de res 95/5 — $224.00 el kilo

Milanesa bola de res ternera — $244,00 el kilo

Bistec pulpa blanca de res — $194.00 el kilo

Chuleta de res para asar — ​​$229.00 el kilo

Filete de salmón fresco Royal — $499,00 el kilo

Cómo aprovechar mejor las ofertas del Martimiércoles

Los expertos en consumo recomiendan realizar una lista previa antes de acudir al supermercado. Aunque las promociones pueden parecer irresistibles, comprar únicamente lo necesario ayuda a maximizar el ahorro.

Comparar precios con mercados locales y tianguis

Priorizar productos de temporada

Revisar ofertas digitales antes de acudir a la tienda

Congelar frutas o verduras que puedan conservarse durante más tiempo

Aprovechar promociones combinadas cuando existan bonificaciones adicionales

Las frutas y verduras de temporada suelen ofrecer una mejor relación entre calidad y precio, algo que explica por qué productos como mango, plátano o aguacate aparecen constantemente entre las promociones más buscadas.