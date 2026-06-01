Martimiércoles Chedraui 2 y 3 de junio 2026: las mejores ofertas en frutas y verduras para ahorrar en la despensa

La primera semana de junio arrancó con una de las promociones más esperadas por miles de familias mexicanas. El tradicional Martimiércoles Chedraui ya tiene disponibles sus nuevas ofertas para este 2 y 3 de junio de 2026, una estrategia que cada semana convierte los pasillos de frutas y verduras en la mejor opción para quienes buscan estirar el presupuesto sin sacrificar calidad de lo que consumen.
Las ofertas aplican tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital de la cadena, aunque la disponibilidad puede variar dependiendo de cada sucursal.
Lista de ofertas destacadas del Martimiércoles Chedraui
Entre los productos más llamativos de esta edición aparecen varias frutas y verduras que forman parte de la alimentación diaria de millones de hogares.
Frutas en oferta con descuento en Chedraui
- Sandía blanca rayada: $9,50 el kilo
- Piña gota de miel: $16,50 el kilo
- Melón amarillo: $15,90 el kilo
- Jícama: $19.50 por kilo
- Limón Colima: $20.00 el kilo
- Plátano macho: $22,50 el kilo
- Cebolla blanca: $26,50 el kilo
- Toronja: $27.90 por kilo
- Aguacate Hass en malla: $29.90
- Manzana roja mediana: $34,50 el kilo
- Aguacate Hass: $34,50 el kilo
- Tomate bola: $34,90 el kilo
- Mango Paraíso: $36,90 el kilo
- Berenjena: $44.50 por kilo
- Ensalada de tomate: $49.00 el kilo
- Uva roja sin semilla: $54.90 el kilo
- Manzana Fuji: 59,90 dólares el kilo
- Ciruela: $59.90 por kilo
Carnes y pescados con descuento en Chedraui
- Pechuga fresca con hueso anatómica de pollo — $139.00 el kilo
- Pechuga de pollo corte americano — $42.90 el medio kilo
- Molida fina de res 95/5 — $224.00 el kilo
- Milanesa bola de res ternera — $244,00 el kilo
- Bistec pulpa blanca de res — $194.00 el kilo
- Chuleta de res para asar — $229.00 el kilo
- Filete de salmón fresco Royal — $499,00 el kilo
Cómo aprovechar mejor las ofertas del Martimiércoles
Los expertos en consumo recomiendan realizar una lista previa antes de acudir al supermercado. Aunque las promociones pueden parecer irresistibles, comprar únicamente lo necesario ayuda a maximizar el ahorro.
- Comparar precios con mercados locales y tianguis
- Priorizar productos de temporada
- Revisar ofertas digitales antes de acudir a la tienda
- Congelar frutas o verduras que puedan conservarse durante más tiempo
- Aprovechar promociones combinadas cuando existan bonificaciones adicionales
Las frutas y verduras de temporada suelen ofrecer una mejor relación entre calidad y precio, algo que explica por qué productos como mango, plátano o aguacate aparecen constantemente entre las promociones más buscadas.