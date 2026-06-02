Mercurio, Venus y Júpiter formarán una alineación visible al anochecer en el horizonte occidental. Un evento ideal para fotografía astronómica

Alineación planetas El próximo 12 de junio, tres de los astros más brillantes del sistema solar ofrecerán un espectáculo visual único al anochecer en el horizonte occidental (PEXELS)

El próximo viernes 12 de junio, los amantes de la astronomía podrán presenciar una espectacular alineación planetaria que reunirá a Mercurio, Venus y Júpiter, donde iluminarán el bello cielo vespertino.

Este fenómeno astronómico destaca por la coincidencia visual de tres de los cuerpos celestes más luminosos de nuestro sistema solar, ofreciendo una ventana de observación ideal justo después de que se oculte el Sol.

La alineación planetaria de junio

Para poder disfrutar de este encuentro cósmico, los expertos recomiendan tomar en cuenta los siguientes puntos clave:

La alineación será visible fijando la mirada hacia el horizonte occidental.

El momento óptimo para la observación comenzará al anochecer, inmediatamente después del crepúsculo, antes de que los planetas comiencen a ocultarse por debajo de la línea del horizonte.

Venus y Júpiter serán los más sencillos de identificar a simple vista debido a su intenso brillo natural.

Por su parte, Mercurio es el más complicado de observar, ya que su ubicación está en el horizonte.

Puedes utilizar la app Star Walk 2, donde debes buscar la función Planet Walk, que está diseñada para seguir desfiles planetarios.

Un escenario ideal para la fotografía astronómica

Debido a la cercanía aparente de los tres planetas en la bóveda celeste, este evento se presenta como una oportunidad inmejorable para los entusiastas de la astrofotografía.

Al ocurrir por la noche, los fotógrafos podrán capturar la alineación integrando elementos del paisaje natural en la toma.

Para mejorar la experiencia, se recomienda buscar sitios con poca iluminación y utilizar binoculares o telescopios de corto alcance para apreciar con mayor nitidez los detalles de esta alineación planetaria.