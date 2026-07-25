Resultados Chispazo de las Tres 12149 de la Lotería Nacional HOY: lista de números ganadores del 25 de julio de 2026

Cada tarde inicia el mismo ritual para miles de jugadores: sacar el boleto del bolsillo, revisar el teléfono y cotejar combinación por combinación. Este sábado 25 de julio de 2026, el sorteo del Chispazo de las Tres vuelve a ser tendencia entre quienes buscan ganar un premio de forma rápida y sin esperar a los sorteos de fin de semana.
En cuanto la Lotería Nacional dé a conocer los resultados oficiales, publicaremos la lista completa de números seleccionados en esta misma nota. ¡Mucha suerte!
Resultados del Chispazo hoy 25 de julio de 2026
- Chispazo de las Tres (12149): 6-21-14-28-7
¿Cómo y cuándo se juegan los sorteos del Chispazo?
A diferencia de otros sorteos de la Lotería Nacional, el Chispazo destaca por su sencillez: no hay bolsa acumulada, lo que significa que el premio se reparte o se asigna en cada edición. Ocurre dos veces al día en las siguientes frecuencias:
- Chispazo de las Tres: 15:00 hrs.
- Chispazo Clásico: 21:00 hrs.
Para participar, únicamente debes seleccionar 5 números del 1 al 28. Tu boleto resultará con premio si aciertas desde dos números en adelante.
¿Cómo y dónde reviso si gané en el sorteo Chispazo hoy sábado 25 de julio?
Puedes cerciorarte del estado de tu jugada acudiendo directamente con cualquier expendio o agente autorizado de la Lotería Nacional para hacer el escaneo de tu boleto.