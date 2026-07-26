Día Internacional de los Abuelos: 15 mensajes bonitos para dedicar este 26 de julio

Día Internacional de los Abuelos Foto: IA

Para muchas personas, la figura de los abuelos representa el pilar de muchas familias en México, ya que son quienes transmiten tradiciones, enseñan con el ejemplo, escuchan sin prisas y, en muchas ocasiones, se convierten en un apoyo indispensable para hijos y nietos. Por ello, cada 26 de julio millones de personas aprovechan la fecha para agradecerles todo lo que representan.

Aunque en México el Día del Abuelo se celebra oficialmente el 28 de agosto, el 26 de julio también ha cobrado relevancia internacional al coincidir con la festividad de San Joaquín y Santa Ana, considerados por la tradición cristiana como los abuelos de Jesús.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de los Abuelos el 26 de julio?

El origen de esta fecha está relacionado con la tradición cristiana, que recuerda a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y considerados los abuelos de Jesús.

En numerosos países de América Latina y Europa esta celebración se adoptó como un homenaje a todos los abuelos, destacando su labor como transmisores de valores, experiencia y memoria familiar. Con el tiempo, el reconocimiento también adquirió un significado social al poner en valor el papel que desempeñan las personas mayores en el cuidado de los nietos y en la cohesión de las familias.

Además, desde 2021 la Iglesia católica celebra la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores el cuarto domingo de julio, una iniciativa impulsada originalmente por el papa Francisco para reconocer la importancia de las personas mayores.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de los Abuelos el 26 de julio?

El origen de esta fecha está relacionado con la tradición cristiana, que recuerda a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y considerados los abuelos de Jesús.

En numerosos países de América Latina y Europa esta jornada se adoptó como un homenaje a todos los abuelos, destacando su labor como transmisores de valores, experiencia y memoria familiar. Con el tiempo, el reconocimiento también adquirió un significado social al poner en valor el papel que desempeñan las personas mayores en el cuidado de los nietos y en la cohesión de las familias.

Además, desde 2021 la Iglesia católica celebra la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores el cuarto domingo de julio, una iniciativa impulsada originalmente por el papa Francisco para reconocer la importancia de las personas mayores.

¿Cuándo se celebra el Día del Abuelo en México?

Es común que exista confusión porque existen varias fechas relacionadas con esta celebración.

En México, el Día del Abuelo se conmemora tradicionalmente el 28 de agosto. Sin embargo, el 26 de julio también es ampliamente difundido debido a su origen religioso y a la celebración internacional dedicada a los abuelos y las personas mayores. Además, el 1 de octubre la ONU conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad, enfocado en promover sus derechos y bienestar.