Melate Retro Resultados Melate: números ganadores del sorteo 1654 de hoy 25 de julio 2026 (Pexels)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita de este 25 de julio 2026 se realizó con la expectativa de miles de participantes que buscaron llevarse alguno de los premios acumulados. Tras la celebración del sorteo, ya fueron dados a conocer los números ganadores de cada modalidad.

¿Cuál fue la bolsa acumulada del Melate Retro HOY?

Para esta edición del Melate Retro, la bolsa acumulada representó uno de los principales atractivos para los participantes, quienes esperaron conocer el resultado del sorteo y verificar sus combinaciones, por medio de su cuenta de X en un horario de 9:00 PM.

¿Cómo funciona el Melate Retro?

El Melate Retro cuenta con una dinámica diferente al Melate tradicional, ya que utiliza una selección de números determinada y ofrece distintas categorías de premios según la cantidad de aciertos obtenidos por los participantes.

Los jugadores pueden participar mediante la selección de sus números o a través de las modalidades disponibles en los puntos autorizados de venta.

¿Dónde consultar los resultados del Melate Retro?

Las personas que participaron pueden revisar los resultados oficiales mediante los canales de la Lotería Nacional o en establecimientos autorizados, donde podrán verificar la información relacionada con su boleto.