“Reaccionar con video”: ¿Cómo funciona y quiénes pueden utilizar la nueva función de X (Twitter)?

¡X (Twitter) lanza nueva función! Permite reaccionar con video de manera inmediata a las publicaciones (X Corp en App Store)

La red social X, antes conocida como Twitter, acaba de anunciar una nueva función para su aplicación. Esta permitirá a los usuarios grabar videoreacciones.

El anuncio lo dio el Jefe de Producto Nikita Bier. La compañía ha hecho varios cambios a la aplicación desde su adquisición por Elon Musk hace cuatro años. Algunos de estos, como el modelo de suscripción para la verificación de tu perfil, han sido fuertemente criticados. Otros, como la monetización de las cuentas, han sido bien recibidos, particularmente por usuarios que se dedican a crear contenido en distintas plataformas. La compañía también se ha expandido en los últimos meses para abarcar otros giros, como la transacción de dinero con X Money y la mensajería instantánea con XChat.

¿Cómo funciona “Reaccionar con video” en X?

Los usuarios seleccionan el logo de «Repostear» en el tuit al que quieran reaccionar. Esto desplegará el menú de opciones para compartir la publicación, donde se encontrarán la función «Reaccionar con video». Al seleccionarla, esta permite grabar un corto video, en el cual podrás elegir entre tres maneras de mostrar el tuit en el fondo: pantalla verde, pantalla dividida o miniatura. Funciona similar a Tik Tok, ya que puedes pausar la grabación, continuarla cuando desees y editar los cortes.

El objetivo de la nueva función parece ser proporcionarle a influencers y otras figuras públicas que utilicen la aplicación una manera de construir su imagen e interactuar mejor con sus seguidores. «Reaccionar con video» permite a los creadores de contenido ver las expresiones faciales de las personas e interactuar en mayor medida con sus seguidores. Los usuarios, a su vez, ya no sólo «repostearán»su contenido favorito, sino que también podrán dar su opinión inmediata sobre este a sus seguidores.

🔴 X lanza “React with Video”, su nueva función para reacciones en videos.



Al pulsar el botón de Repost, los usuarios pueden grabar su respuesta con green screen, split screen o picture-in-picture.



Según Nikita Bier ya está disponible en iOS. pic.twitter.com/QJNUqz7KM2 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 2, 2026

¿Quiénes pueden accedera a “Reaccionar con video en X?

La función ya se encuentra disponible para usuarios de iPhone. Se espera que muy pronto también lo esté para dispositivos Android y la versión web.

Es importante destacar que la herramienta no está limitada a suscriptores Premium o verificados de X. Todos los usuarios podrán utilizarla.