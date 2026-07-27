¿Qué provoca la enfermedad de Hashimoto? Las señales frecuentes del padecimiento autoinmune de Cynthia Klitbo

¿Qué es la enfermedad de Hashimoto? Fotos: IG/laklitbocynthia - ADNtro

Meses antes de entrar a La Casa de los Famosos México, la actriz Cynthia Klitbo declaró que su vida dio un giro abrupto tras ser diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto, la cual es una condición autoinmune que afecta la calidad de vida de quien la padece. El tema volvió a ser tendencia ya que durante su entrada al reality show, la actriz, quien dio vida a la villana “Tamara” en la telenovela El privilegio de amar, reveló un listado de alimentos que no puede ingerir durante su estancia debido a que agravan su padecimiento.

No obstante, para entender por qué merma la vida esta enfermedad, es importante conocer el origen y qué puede provocarla. Aunque puede desarrollarse durante años sin presentar síntomas evidentes, con el tiempo puede afectar el funcionamiento de la glándula tiroides y provocar cambios importantes en el metabolismo, la energía, el estado de ánimo y la salud general.

¿Qué es la enfermedad de Hashimoto?

La enfermedad de Hashimoto, también conocida como tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis linfocítica crónica, es una enfermedad autoinmune.

Esto significa que el sistema inmunológico, cuya función es proteger al organismo frente a virus y bacterias, comienza a atacar por error los tejidos sanos de la glándula tiroides.

Con el paso del tiempo, esta agresión provoca inflamación y un deterioro progresivo de la glándula, reduciendo su capacidad para producir las hormonas tiroideas necesarias para regular el metabolismo.

Como consecuencia, muchas personas desarrollan hipotiroidismo, una condición caracterizada por una producción insuficiente de hormonas tiroideas.

Hashimoto es considerada la causa más común de hipotiroidismo en países donde existe un consumo adecuado de yodo.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Hashimoto?

Uno de los mayores desafíos de este padecimiento es que sus síntomas suelen aparecer de manera gradual.

Al principio, algunas personas únicamente experimentan una ligera sensación de cansancio, por lo que el diagnóstico puede retrasarse durante meses o incluso años. Los síntomas más frecuentes incluyen:

Fatiga constante.

Somnolencia excesiva.

Sensación permanente de frío.

Aumento de peso sin cambios importantes en la alimentación.

Piel seca.

Caída del cabello.

Uñas frágiles.

Estreñimiento.

Inflamación del rostro.

Ronquera.

Dolores musculares.

Rigidez en las articulaciones.

Debilidad muscular.

Menstruaciones abundantes o irregulares.

Disminución de la memoria.

Dificultad para concentrarse.

Lentitud para pensar.

Depresión.

Ansiedad.

Cambios en el estado de ánimo.

No todas las personas presentan los mismos síntomas ni con la misma intensidad, lo que explica por qué en ocasiones el diagnóstico puede confundirse con otras enfermedades.

¿Qué causa la enfermedad de Hashimoto?

Hasta el momento no existe una única causa conocida.

Los especialistas consideran que se trata de una combinación de factores genéticos, hormonales y ambientales. Entre los factores que pueden aumentar el riesgo se encuentran:

Antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes.

Ser mujer.

Tener entre 30 y 50 años, aunque puede aparecer a cualquier edad.

Padecer diabetes tipo 1.

Artritis reumatoide.

Lupus.

Enfermedad celíaca.

Vitíligo.

Exceso o deficiencia de yodo.

Algunos tratamientos médicos.

Factores genéticos.

Diversas investigaciones también analizan el posible papel del estrés intenso y ciertos factores ambientales como desencadenantes en personas con predisposición genética, aunque la evidencia aún continúa en estudio.

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico se basa en la combinación de la historia clínica, la exploración física y diversos estudios de laboratorio.

Generalmente el médico solicita:

Análisis de sangre

Permiten medir los niveles de TSH, T4 libre yT3 (en algunos casos). Cuando existe hipotiroidismo, la TSH suele encontrarse elevada.

Anticuerpos tiroideos

Mide la presencia de anticuerpos como Anti-TPO y Antitiroglobulina y ayuda a confirmar el origen autoinmune de la enfermedad.

Ultrasonido de tiroides

En algunos pacientes también puede realizarse un ultrasonido para evaluar el tamaño y la estructura de la glándula.

¿Tiene tratamiento el Hashimoto?

Actualmente no existe una cura definitiva para la enfermedad de Hashimoto. Sin embargo, sí existe un tratamiento altamente eficaz para controlar sus efectos.

Cuando la enfermedad produce hipotiroidismo, el tratamiento consiste en reemplazar la hormona que la tiroides ya no produce mediante levotiroxina, un medicamento que debe administrarse bajo supervisión médica.

Con controles periódicos y ajustes cuando son necesarios, la mayoría de las personas consigue mantener niveles hormonales normales y llevar una vida normal.