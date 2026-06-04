Estos son los mejores días de junio 2026 para cortarte el cabello, según el calendario lunar: cuándo ir si buscas crecimiento, fuerza, volumen o brillo

Aunque para algunas personas elegir el día para cortarse el cabello depende de su agenda, hay quienes cada mes consultan el calendario lunar antes de sacar cita.

La relación entre las fases de la Luna y el cuidado del cabello forma parte de una tradición que sigue ganando conversación en redes sociales y búsquedas relacionadas con belleza. La idea es elegir ciertos momentos del ciclo lunar para favorecer objetivos específicos como estimular el crecimiento, prolongar el corte o aprovechar un cambio de imagen.

Si estabas pensando en hacerte fleco, despuntarlo o lanzarte por un cambio completo, estas son las fechas de junio 2026.

¿Cuáles son los mejores días de junio 2026 para cortarse el cabello?

De acuerdo con las recomendaciones que suelen acompañar al calendario lunar de junio 2026, cada fase se asocia con un objetivo distinto para el cabello.

Para mantener el corte por más tiempo: Luna menguante

Entre el 8 y el 14 de junio, la fase de cuarto menguante suele relacionarse con un crecimiento más pausado.

Por eso, quienes buscan conservar la forma del corte durante más semanas suelen elegir este periodo para visitar el salón. También es una etapa que algunas personas aprovechan para hacer tratamientos de limpieza o reparación capilar.

Para el crecimiento: Luna creciente

Si tu objetivo es sentir que el cabello recupera movimiento después del corte, las fechas que más atención están recibiendo son del 14 al 21 de junio, especialmente alrededor del 19 de junio.

Dentro de esta tradición, la Luna creciente se asocia con crecimiento más dinámico y fortalecimiento del cabello tras el corte.

Luna llena para quienes quieren cambio total

La Luna llena, que llegará el 30 de junio de 2026, suele interpretarse como una etapa simbólica de transformación, por lo que algunas personas la eligen para estrenar look, cambiar color o hacer una renovación más visible.

¿De verdad la Luna influye en el crecimiento del cabello?

Hasta ahora, no existe evidencia científica sólida que confirme que cortarse el cabello en determinada fase lunar modifique su velocidad de crecimiento o calidad.

Aun así, el calendario lunar permanece como una práctica cultural y de bienestar personal que muchas personas usan como una forma de organizar rituales de cuidado, sentirse más conectadas con sus rutinas o simplemente convertir una visita al salón en una experiencia más de vibras con la naturaleza.