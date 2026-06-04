La Era de Hielo regresa a cines en 2027: Disney lanza el primer tráiler de ‘Ice Age 6: Boiling Point’

Era de Hielo 6: Punto de Ebullición Manny y su manada vuelven a la pantalla grande para enfrentar el fin del mundo... otra vez.

¡El mundo se acaba...!, otra vez, pues la franquicia de La Era de Hielo volverá a cines con una sexta entrega, la primera cinta animada de Manny, Sid y Diego que será producida por Disney tras adquirir los derechos de la saga.

Después de 10 años desde su última cinta, La Era de Hielo 5: choque de mundos, la peculiar manada que cautivó a toda una generación a inicios de los 2000, regresará a la pantalla grande para enfrentar otro desastre apocalíptico, según lo ha revelado el primer teaser tráiler que Disney lanzó esta mañana.

¿De qué tratará La Era de Hielo 6: Punto de Ebullición?

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Walt Disney Studios lanzó el primer teaser tráiler de la sexta película de Ice Age, traducida en Latinoamérica como La Era de Hielo.

En la última entrega de la franquicia, la icónica manada de diferentes especies enfrentó el fin del mundo (otra vez) rumbo a la boda de Morita, la hija de Manny y Ellie, la pareja de mamuts que han estado juntos desde la segunda película.

OUCH! #IceAge: Boiling Point is coming in hot! Arriving only in theaters February 5, 2027. pic.twitter.com/FeJ0UWzHMA — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) June 4, 2026

Tras un imprevisto viaje de la ardilla Scrat al espacio exterior que culmina en la trayectoria de un asteroide hacia la Tierra, el grupo se ve obligado a abandonar su hogar y explorar nuevos terrenos que marcan las bases para La Era de Hielo 6: Punto de Ebullición.

Según muestra el teaser tráiler liberado por Disney este jueves, la manada enfrentará otra alocada aventura apocalíptica que podría incluir la explosión de un volcán... de hielo.

¿Cuándo se estrenará La Era de Hielo 6: Punto de Ebullición?

A pesar de que no reveló detalles específicos de la trama de esta nueva entrega, Disney confirmó que la fecha de estreno está programada para el 5 de febrero de 2027, además de asegurar que el cast original de voces vuelve a sus papeles; entre ellos, se encuentran:

Queen Latifah.

Ray Romano.

John Leguizamo.

Denis Leary.

Simon Pegg.

La Era de Hielo se convirtió en una de las películas animadas más queridas por el público desde su estreno en 2002, marcando generaciones de infancias que acompañaron a la manada en cada una de sus batallas contra el fin del mundo.