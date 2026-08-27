Eclipse lunar en CDMX: ¿a qué hora verlo este 27 de agosto y cómo estará el clima?

Luna de sangre 2026 El eclipse lunar total se presentará en México durante la madrugada del martes 3 de marzo, también conocido como “Luna de sangre” debido al color rojizo que adquiere el astro nocturno.

Este jueves 27 de agosto los aficionados a los fenómenos celestes tendrán la oportunidad de presenciar uno de los eventos astronómicos más esperados del mes, ya que durante la noche y las primeras horas del viernes 28 ocurrirá un eclipse parcial de Luna, un fenómeno que podrá observarse desde México siempre que las condiciones meteorológicas permitan tener una vista despejada.

En este eclipse una gran parte del disco lunar quedará dentro de la sombra más oscura proyectada por la Tierra. De acuerdo con información de la NASA, alrededor del 93% del diámetro de la Luna estará dentro de la umbra terrestre, lo que hará que una parte importante del satélite adquiera una apariencia oscura y cobriza.

¿Se podrá ver el eclipse lunar en CDMX?

Sí. El eclipse será visible desde la Ciudad de México y alcanzará su máximo alrededor de las 22:12 horas, aunque la fase parcial comenzará aproximadamente a las 20:33 horas.

¿Cuál es el pronóstico del clima?

El pronóstico meteorológico para este jueves contempla humedad, nubosidad y posibilidad de lluvias asociadas a las condiciones atmosféricas que afectan al Valle de México. En particular, la nubosidad podría ser una dificultad para ver el eclipse durante las horas en que alcance sus fases más interesantes.

¿A qué hora será el eclipse lunar del 27 de agosto en CDMX?

El fenómeno tendrá varias etapas y no todas serán igual de visibles. De acuerdo con los cálculos para la Ciudad de México, estos son los horarios principales:

19:23 horas: comienza la fase penumbral.

comienza la fase penumbral. 20:33 horas: inicia el eclipse parcial y la sombra de la Tierra comienza a cubrir de manera evidente la Luna.

inicia el eclipse parcial y la sombra de la Tierra comienza a cubrir de manera evidente la Luna. 22:12 horas: ocurre el máximo del eclipse.

ocurre el máximo del eclipse. 23:51 horas: termina la fase parcial.

termina la fase parcial. 01:01 horas del viernes 28 de agosto: concluye la fase penumbral.

¿A qué hora será el mejor momento para ver la Luna roja?

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, el mejor momento para mirar al cielo será alrededor de las 22:12 horas, cuando el eclipse alcanzará su máximo en la Ciudad de México.

¿Por qué la Luna se pone roja durante un eclipse?

La llamada “Luna de sangre” no ocurre porque la Luna cambie físicamente de color.

El tono rojizo es consecuencia de la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la superficie lunar.

Cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, nuestro planeta bloquea directamente parte de la luz solar. Sin embargo, la atmósfera desvía y filtra una parte de esa luz hacia la Luna.