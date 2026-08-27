¿Qué hacer en septiembre en CDMX? Conciertos, experiencias inmersivas y planes que salen de la rutina para disfrutar con tu familia y amigos

¿Que hacer en septiembre en CDMX? Conciertos, experiencias inmersivas y planes que salen de la rutina para disfrutar con tu familia y amigos

Septiembre suele traer de vuelta los horarios, los pendientes y la rutina después de las vacaciones de verano. Pero eso no significa que todo tenga que ser escuela, oficina, tráfico y llegar a casa a ver una serie. La agenda cultural de CDMX viene con varias opciones para mejorar tus planes de siempre.

Como parte de la programación para esta temporada podrás encontrar propuestas que van desde conciertos a la luz de las velas hasta experiencias de realidad virtual, espectáculos de danza y aventuras para poner a prueba el trabajo en equipo.

La oferta se extiende entre septiembre y octubre de 2026, así que hay alternativas tanto para una salida entre semana como para armar plan el fin.

Candlelight lleva The Beatles, Queen, Taylor Swift y Juan Gabriel a escenarios de CDMX

Uno de los clásicos de la agenda es Candlelight, la serie de conciertos que presenta música en vivo en espacios ambientados con cientos de velas.

En septiembre habrá una programación particularmente variada. El Castillo de Chapultepec recibirá el 4 de septiembre un tributo a The Beatles, mientras que el 11 de septiembre será turno de Mozart vs Beethoven.

La Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico también tendrá varias fechas. Entre ellas aparecen tributos a Linkin Park, K-Pop, Maná, Michael Jackson, Queen, Coldplay y The Weeknd, además de una presentación dedicada a las grandes obras clásicas.

La programación de Candlelight en CDMX continúa en El Cantoral, con presentaciones dedicadas a Ed Sheeran y Coldplay, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, Juan Gabriel y Taylor Swift.

Por su parte, el Polyforum Siqueiros tendrá una noche para quienes no quieren escoger entre dos gigantes de la música: Queen & The Beatles, además de un programa dedicado a Coldplay e Imagine Dragons.

The Jazz Room

Para quienes prefieren una noche con jazz, The Jazz Room plantea un recorrido musical por la historia y esencia del género.

El 19 de septiembre, Caruso Canta Bar será escenario de Un Viaje al Corazón de Nueva Orleans, con funciones a las 6:30 y 9:00 de la noche.

La programación continuará en octubre con un tributo a Frank Sinatra y Louis Armstrong en Foro 1869, el 10 de octubre.

De un juicio por inteligencia artificial a una misión en el Titanic

La agenda también se aleja de los conciertos para entrar de lleno en las experiencias inmersivas.

En The Jury Experience, el público deja de ser espectador para convertirse en parte del juicio. La dinámica plantea un caso en vivo en el que los participantes deben analizar lo ocurrido y tomar decisiones como integrantes del jurado.

La próxima experiencia anunciada para CDMX es Muerte por IA, programada para el 10 de octubre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

Otra propuesta es Titanic: A Voyage Through Time, una experiencia de realidad virtual que permite explorar el famoso transatlántico y conocer diferentes momentos de su historia.

La actividad se realiza de jueves a domingo en Samara Satélite Centro Comercial, con horarios entre las 12:00 y las 18:40 horas.

También hay planes más competitivos

Si sentarse a escuchar música o ponerse unos visores de realidad virtual no es suficiente, Prison Island apuesta por una dinámica mucho más activa.

La experiencia combina elementos de los escape rooms con pruebas físicas y mentales que deben resolverse en equipo. Está disponible en Samara Satélite durante toda la semana, con horarios que cambian dependiendo del día.

Y para quienes buscan algo más escénico, Ballet of Lights: La Bella Durmiente llegará al Teatro La Salle San Fernando el 3 de octubre. La propuesta mezcla ballet clásico con vestuarios luminosos para darle un giro visual a una historia conocida.

LUNA: A Journey to the Moon

La programación también incluye LUNA: A Journey to the Moon, una experiencia de realidad virtual centrada en la exploración espacial.

El recorrido lleva al público desde el entrenamiento de los astronautas hasta el alunizaje, con la posibilidad de explorar escenarios relacionados con los viajes espaciales y observar la Tierra desde la perspectiva de una misión lunar.

Así que no hay pretexto, septiembre llega con la promesa de volver de tu agenda cultural todo menos monotona.