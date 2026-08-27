Festival del Pulque y Mezcal 2026: fechas, precios y actividades en CDMX

¿Cuándo es el Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026? Foto: Cortesía

El maguey mexicano volverá a ser protagonista de una experiencia que reúne tradición, gastronomía, bebidas, artesanías y creatividad. El Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal celebrará su décima edición los próximos 5 y 6 de septiembre de 2026, con una jornada dedicada a descubrir distintas expresiones alrededor de una de las plantas más representativas de México.

La celebración tendrá como sede Doméstico, en la colonia Condesa de la Ciudad de México, donde durante dos días los asistentes podrán acercarse al mundo del pulque y el mezcal mediante catas, maridajes, talleres, actividades sensoriales y propuestas gastronómicas.

Esta edición tiene además un significado especial, ya que representa el cierre de la trilogía 2026 del festival, una serie de encuentros que buscó mostrar que el universo del maguey va mucho más allá de una bebida.

Festival del Pulque y Mezcal 2026 Foto: Cortesía

¿Cuándo y dónde será el Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal?

La décima edición del festival se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre de 2026, en un horario de 12:00 a 20:00 horas.

La sede será Doméstico, ubicado en Avenida Nuevo León número 80, colonia Condesa, código postal 06100, Ciudad de México.

Para quienes lleguen en transporte público, tendrán como opciones cercanas el Metro Chilpancingo y el Metrobús Álvaro Obregón.

¿Tendrá costo la entrada al evento?

El precio anunciado es de 60 pesos en preventa y 80 pesos el día del evento.

Experiencias para descubrir el mundo del maguey

Uno de los atractivos principales de esta edición es que la propuesta no se limita a recorrer puestos o probar bebidas. La organización plantea una experiencia en la que el público pueda involucrarse con diferentes aspectos relacionados con el agave.

Desde la llegada habrá una dinámica sensorial llamada “Entre aromas y agaves”, en la que los asistentes tendrán que poner a prueba su olfato.

La actividad consiste en identificar aromas relacionados con el universo del agave, entre ellos café, cacao, cítricos y hierbas. Quienes logren acertar todos los aromas podrán obtener un shot de bienvenida.

También habrá una actividad dedicada a conocer paso a paso el proceso de elaboración del mezcal, una oportunidad para acercarse a la bebida desde su proceso productivo y no solamente desde su consumo.

Festival del Pulque y Mezcal 2026 Foto: Cortesía

Habrá más de 100 variedades y expresiones de agave

Para quienes disfrutan descubrir diferentes perfiles de mezcal, la edición de septiembre contará con más de 100 variedades y expresiones de agave, según la información proporcionada por la organización.

Entre las opciones mencionadas aparecen variedades como espadín, cuishe, ensambles y coyote, además de cremas de sabores como café y piña.

El festival también tendrá una amplia selección de pulques.

En esta ocasión fueron seleccionados 40 de los sabores más vendidos durante las dos últimas ediciones, entre ellos maracuyá, mazapán, frutos rojos, guayaba y apio. Para quienes prefieren una opción más tradicional, también estará disponible el pulque natural.

¿Qué comida habrá en el festival?

La gastronomía será otro de los grandes protagonistas.

La propuesta incluye diferentes platillos mexicanos para acompañar las bebidas, entre ellos tlayudas de tasajo, tacos de asada y flautitas ahogadas.

La oferta gastronómica también contempla flautitas de res, pollo, papa o cerdo; tacos de cecina natural y enchilada de Yecapixtla; tlayuditas de Oaxaca; enchiladas; chilaquiles; tostadas y tacos de chistorra, costilla o chorizo.Para beber, entre las propuestas mencionadas se encuentra un pulque de mango, además de un cóctel de maracuyá con mezcal tobalá.

Así, la experiencia está pensada para combinar bebidas tradicionales y contemporáneas con una selección de comida mexicana.

Festival del Pulque y Mezcal 2026 Foto: Cortesía

El pasaporte del festival tendrá una recompensa especial

Uno de los elementos más particulares de esta edición será la posibilidad de cerrar el recorrido de la trilogía 2026 mediante el Pasaporte del Festival.

Durante las diferentes ediciones del año, algunos visitantes fueron acumulando sellos. Para participar en la experiencia especial de cierre, quienes ya tengan los dos sellos correspondientes a las ediciones anteriores deberán llevar físicamente su pasaporte y obtener el tercer sello durante esta última edición.

La recompensa será una cata-maridaje a ciegas de la mano de un maestro mezcalero.

En esta experiencia, los participantes no conocerán previamente qué bebidas están probando. La dinámica estará basada en descubrir aromas, sabores y sensaciones con la guía del maestro mezcalero.

Las sesiones serán cerradas y exclusivas, por lo que será necesario realizar un registro previo en la página indicada por la organización.

Además, el día del evento será indispensable presentar el pasaporte con los dos sellos anteriores y completar el tercero durante esta edición.

El festival continuará en 2027

Aunque la edición de septiembre representa el cierre de la trilogía 2026, la historia del encuentro no termina ahí.

El propio festival adelantó que continuará en 2027, con nuevas ediciones, propuestas e historias alrededor del maguey.

La décima edición, por lo tanto, funciona como el cierre de una etapa, pero también como una invitación a seguir explorando una tradición mexicana que puede encontrarse en la bebida, la gastronomía, la artesanía y los conocimientos que han pasado de generación en generación.