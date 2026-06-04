Monedas emblemáticas del Mundial de Fútbol 2026 cuándo salen a la venta y cuáles serán sus diseños (X (antes Twitter) oficial del Banco de México)

A pocos días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuya inauguración se celebrará en la Ciudad de México, el Banco de México (Banxico) anunció la venta de una serie de ejemplares conmemorativos.

Estas colección de edición limitada consta de 12 piezas de las cuales 4 serán bimetálicas de uso corriente con un valor nominal de 20 pesos.

Las otras 8 están constituidas de materiales finos: 4 de plata con denominación de 10 pesos y cuatro más de oro con un valor nominal de 25 pesos.

¿Cuáles son los diseños de las monedas del Mundial 2026?

Las monedas de circulación incluirán representaciones de monumentos emblemáticos de la Ciudad de México como el Palacio de Bellas Artes o Monumento a la Revolución, en las piezas dedicadas a Guadalajara se incorporaron los arcos de Zapopan, mientras que en las de Monterrey se podrán apreciar la fuente El Crisol y el Cerro de la Silla.

Por su parte, en las de plata se podrán observar diversos sitios emblemáticos del patrimonio cultural del país. En las piezas de oro los grabados mostrarán regiones icónicas del país y animales emblemáticos de la vasta biodiversidad con la que cuenta el territorio.

¿Cuál es el costo de las acuñaciones de uso común que son conmemorativas?

El numerario de uso cotidiano conservará su precio base mencionado en su acuñadura.

¿Dónde puedo comprar estas piezas?

De acuerdo a una publicación de Banco de México estarán disponibles en las cajas regionales de la institución a partir del 5 de junio de 2026 en los estados de: