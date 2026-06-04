Palomeras de Toy Story en Cinemex: precio y cómo acceder a la venta exclusiva del coleccionable de Buzz Lightyear y Hamm

El universo de la aventura de juguetes más entrañables está listo para volver a conquistar las salas de cine. Con el próximo estreno de Toy Story 5, los cines ya preparan una avalancha de mercancía temática; sin embargo, hay una que se ha vuelto lo más deseado para los fans y coleccionistas.

Entre todos los artículos promocionales, los que se han robado el protagonismo son las palomeras de Buzz Lightyear y Hamm, coleccionables inspirados en los inseparables compañeros de aventuras del comisario Woody, que prometen convertirse en las piezas más buscadas del año.

Las figuras recrean la nave del famoso agente espacial y al cerdito alcancía en versión tridimensional, piezas que cualquier niño de los 90 deseó tener en su cuarto alguna vez.

¿Cuánto cuesta la palomera de Buzz Lightyear y Hamm de Toy Story 5?

La pregunta que más curiosidad ha despertado entre los fans es: ¿cuánto cuesta la palomera de Toy Story 5 en Cinemex?

De acuerdo con información anunciada por la propia marca, el Combo 3D Buzz tendrá un costo de $640 pesos mexicanos, una cifra bastante considerable al contemplar que incluye:

Palomera 3D

2 refrescos grandes

Palomitas clásicas grandes

El costo ha sorprendido a muchos cinéfilos de manera positiva, ya que supera ampliamente las expectativas luego de que ediciones similares, como la del dinosaurio Yoshi de Super Mario Bros, tuvieran un costo de $1,249 pesos.

¿Cuándo sale la palomera de Toy Story 5 y quién podrá comprarla?

La palomera está disponible desde este 3 de junio en sucursales Cinemex como parte de la Preventa Loop para los niveles Gold y Platino; para este 4 de junio, la venta general comenzó a las 10:00 am.